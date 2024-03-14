Midibüsü benzin döküp, yaktı

Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ne saat 04.00 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişi, plastik şişedeki benzini park halindeki 01 ATD 284 plakalı midibüsü dökerek ateşe verdi. Alevler tüm aracı sararken, şüpheli olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ihbarla bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.