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Sahte ilanla besiciyi dolandırdılar

Kars’ta sosyal medyadan hayvan satış ilanıyla Şanlıurfalı besiciyi 500 bin lira dolandıran 3 kişi, kuyumcuda altın alırken yakalandı. Daha önce de dolandırıcılık suçundan haklarında 4 kez işlem yapılan şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Sahte ilanla besiciyi dolandırdılar mask
Sahte ilanla besiciyi dolandırdılar
Sahte ilanla besiciyi dolandırdılar
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Şanlıurfa'da besicilik yapan M.B. (36) sosyal medyada Kars'tan verilen hayvan satış ilanındaki numarayı arayıp, irtibata geçti. M.B., 320 koyunu almak için 5 milyon liraya anlaştı. Şüphelilere 500 bin lirayı banka üzerinden havale eden M.B., hayvanları teslim almak için Kars'a geldi. İl merkezinde bir kafede buluştuğu şüphelilerin bir bahaneyle yanından ayrılıp geri dönmediklerini gören M.B., dolandırıldığını anlayıp İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin, daha önce dolandırıcılık suçundan haklarında 4 kez işlem yapılan E.Ç. (47), İ.C. (60), ve M.K. (44) olduğunu belirledi. Ekipler, şüphelileri kuyumcudan altın almak üzereyken yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında 40 bin TL ile 1500 dolar bulundu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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14 Mar 2024 - 11:35 DHA Kars- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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