Pratik ve lezzetli pide tarifi

Ramazan ayının gelişiyle birlikte iftar ve sahur sofralarının olmazsa olmazı ramazan pidesi de sofralarda yerini almaya başladı. Tadı, kokusu ve anımsattıklarıyla iftar sofralarının baş tacı olan ramazan pidesini evde pratik bir şekilde yapmak mümkün. İşte daha az maliyetli ve pratik ramazan pidesinin tarifi:

Malzemeler:

2 su bardağı un

1 su bardağı lık su

Yarım paket instant maya

1 tatlı kaşığı şeker

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz

Yapılışı:

Unu yoğurma kabına alın ve ortasını havuz gibi açın.

Ilık suyu, instant mayayı, şekeri ve tuzu ekleyip karıştırın.

Ardından sıvı yağı da ilave ederek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru mayalanması için örtün ve yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak elinizle şekil verin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Üzerlerine isteğe göre peynir, sucuk, domates, biber gibi malzemeleri ekleyerek pideyi zenginleştirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan pideleri sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Bu pratik pide tarifiyle iftar sofralarınıza kolaylıkla lezzet katabilir, sevdiklerinize enfes bir lezzet sunabilirsiniz. Hem hazırlaması kolay, hem de oldukça doyurucu olan bu tarif, Ramazan ayında vazgeçilmezler arasında yerini alacak gibi görünüyor.