Bizim Toptan’dan Ramazan ayına özel kampanyalar

Bizim Toptan, Ramazan ayında düzenleyeceği kampanya ve hediye fırsatlarını müşterileriyle buluşturacağını duyurdu.

‘Ramazan’a Hoş Geldik’ temasıyla gerçekleştirilecek kampanya kapsamında 9 Nisan’a kadar bin liralık alışveriş yapan yeni bireysel müşterilere 2 litre Ayçiçek yağı hediye edilecek. Bizim Toptan, Ramazan ayı boyunca tüm müşteri gruplarına yönelik farklı kampanyalarını müşterilerle paylaşacak. Baklagillerden süt ürünlerine, çaydan şekere, undan salçaya öz markalı ürünlerinin yanı sıra Bizim Toptan, ulusal markalı birçok üründe de fiyatları en uygun seviyede tutarak iftar ve sahur sofralarının uygun bütçeyle hazırlanmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

“RAMAZAN AYININ BEREKETİNİ MÜŞTERİLERİMİZLE BİRLİKTE YAŞAMAYI TEMENNİ EDİYORUZ”

Bizim Toptan’ın Ramazan ayı kampanyaları ile ilgili açıklama yapan Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı, “Ramazan ayını ‘Ramazan’a Hoş Geldik’ kampanyamız, uygun fiyatlarımız ve özel hediyelerimizle en güzel şekilde karşılıyoruz. Özellikle Ülker Bizim Topraklardan, Ömür, Aytaç Kahvaltılık ürünleri, Besler, Obaçay gibi tüm Türkiye’de tüketilen, nitelik ve lezzetleriyle öne çıkan öz markalı ürünlerimiz ve ucuz fiyatlarımızla müşterilerimizin sofralarındaki bereketi artırmak istiyoruz. Yıl boyunca uygun fiyat ve ürün çeşitliliğimizle daima müşterilerimizin yanında olarak enflasyonla mücadeleye katkı sağlarken; bu aya özel hayata geçirdiğimiz kampanyalarla Ramazan ayının bereketini, paylaşma ve dayanışma ruhunu müşterilerimizle birlikte yaşamayı temenni ediyoruz” diye konuştu.

‘SIFIR ATIK MUTFAK’ KONSEPTİYLE YEMEK TARİFLERİ

Ramazan ayı süresince sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde israfın engellenmesine destek olmak amacıyla Bizim Toptan’ın Youtube kanalında ‘Sıfır Atık Mutfak’ konseptiyle Bizim Toptan şeflerinden iftar ve sahurlar için yemek tarifleri yayınlanacak. Videolarda sürdürülebilir bir mutfak için püf noktaları paylaşılırken, artan yemeği değerlendirme yöntemleri, gıdaların ömrünü uzatmak için en iyi saklama koşulları gibi konularda önemli ipuçları verilecek. Öz markalı ürünleriyle ekonomik ve leziz yemekler vadeden Bizim Toptan, aynı zamanda Ramazan sofralarında artan yemekleri değerlendirmenin yollarını anlatacak.