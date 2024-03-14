Yunus Emre baba oluyor!

Dün akşam TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın bölümünde, iki takım da iletişim ödülü için kıyasıya mücadele etti. Mücadeleyi kazanan Kırmızı Takım'dan Yunus Emre, aldığı beklenmedik haberle sevincini doruğa çıkardı.

İletişim ödülünü, kadınlarda 8-2, erkeklerde ise 8-6'lık skorla kazanan Kırmızı Takım oldu. Yunus Emre'nin eşi Beria, dün akşamki canlı yayında müjdeli haberi paylaşarak Yunus Emre'ye baba olacağını bildirdi. Bu haberle coşan Yunus Emre, takım arkadaşlarının da sevincine ortak oldu. Heyecanla "Baba mı oluyorum, yoksa şaka mı?" diye seslenen Yunus Emre, karısına minnettarlığını ve şükranını ifade etti: "Dünyalar güzel karım, Allah'ım çok şükür."

Beria Özden, eşinin sık sık ceza alması ve ödüllerden yararlanamamasıyla çok üzüntü duyuyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hamile olduğunu duyurdu ve "Konuşamadan beklemek, iletişimsizlik, sesini duymadan geçirdiğim 82. gün. Her geçen gün bir yandan güçleniyor, bir yandan da sabırla bekliyorum. Güzel haberlerini almak tek dileğim. Biz zorlukları aşmak için bir araya geldik. Güzel bir haber bile verememek çok üzücü. Bir iletişim olsa, onu kendine getirebilirdim, vereceğim haberle ama çaresizlik hem beni hem onu geriyor. Bu zorlukları bizim için çekiyor, ailesi için çabalıyor. Dünyaların en güzel şeylerini hak ediyor, pırlanta kalbi. Sözümden dönmeden bekliyorum, babamız" şeklinde ifadeler kullandı.