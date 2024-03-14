Valizde uyuşturucu bulundu

Osmaniye ve Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında ortaklaşa çalışma başlatıldı. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs, otogar çıkışında durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpekle birlikte yapılan aramada, yolcu Muhammed Ali E.’ye ait valiz içerisinde 11 kilo 250 gram uyuşturucu skunk ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan Muhammed Ali E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.