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Valizde uyuşturucu bulundu

Osmaniye’de polisin otogar çıkışında durdurarak arama yaptığı minibüsteki yolcu Muhammed Ali E.'nin valizinden 11 kilo 250 gram skunk ele geçirildi.

Valizde uyuşturucu bulundu
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Osmaniye ve Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında ortaklaşa çalışma başlatıldı. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs, otogar çıkışında durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpekle birlikte yapılan aramada, yolcu Muhammed Ali E.’ye ait valiz içerisinde 11 kilo 250 gram uyuşturucu skunk ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan Muhammed Ali E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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14 Mar 2024 - 11:18 DHA Osmaniye- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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