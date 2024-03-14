"Tavuk eti ve süt üretimi arttı, yumurta üretimi azaldı"

TÜİK, Ocak 2024 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 1,4 oranında artarak 203 bin 64 ton, tavuk yumurtası üretimi yüzde 1 azalarak 1 milyar 837 milyon 648 bin adet oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,3, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,9, tavuk eti üretimi yüzde 6 ve hindi eti üretimi yüzde 33,3 arttı.

153 BİN 796 TON İÇME SÜTÜ ÜRETİLDİ

Ocakta ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, yüzde 4,7 oranında artarak 915 bin 522 ton oldu. İçme sütü üretimi ise yüzde 4,4 oranında artarak 153 bin 796 ton olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 12,3, ayran üretimi yüzde 13,2, yoğurt üretimi yüzde 9,2, içme sütü üretimi yüzde 6 ve tereyağı üretimi yüzde 20 arttı.