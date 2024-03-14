- Asayiş

İzmir'de güvenlik timi yakalandı

İzmir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, Güven Timleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İzmir'de güvenlik timi yakalandı
Video için play'e tıklayın

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, Konak ve Gaziemir ilçelerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kapsamlı çalışmada, hakkında kesinleşmiş 31 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.E. ve 32 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan Y.U., Güven Timleri Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan iki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.ranan hükümlü Y.U., Güven Timleri Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan iki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

# İzmir, Asayiş Şube Müdürlüğü, hükümlü, Güvenlik Timi, hapis cezası, Yakalandı

14 Mar 2024 - 10:35 DHA İzmir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL