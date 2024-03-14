İzmir'de güvenlik timi yakalandı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, Konak ve Gaziemir ilçelerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kapsamlı çalışmada, hakkında kesinleşmiş 31 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.E. ve 32 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan Y.U., Güven Timleri Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan iki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.ranan hükümlü Y.U., Güven Timleri Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan iki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.