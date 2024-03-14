- Asayiş

Arada kalıp ölen kadının cinayet şüphelisi yakalandı

Diyarbakır'da, akrabalarının silahlı kavgasında arada kalıp hayatını kaybeden Mürsel Kaya'nın (50) cinayet şüphelisi Fatih Kaya (28) yakalandı.

Arada kalıp ölen kadının cinayet şüphelisi yakalandı mask
Arada kalıp ölen kadının cinayet şüphelisi yakalandı
Arada kalıp ölen kadının cinayet şüphelisi yakalandı
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Olay, 12 Mart’ta akşam saatlerinde, Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada arada kalan Mürsel Kaya adlı kadın ile Bahar ve Üzeyir K. çifti yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mürsel Kaya, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Taraflarla akraba olan ve olayla ilgisi bulunmadığı öğrenilen Mürsel Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Sur ilçesi kırsal Konacık Mahallesi'nde defnedildi.

Bahar-Üzeyir K. çiftinin hastanedeki tedavisi sürerken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Mürsel Kaya’nın cinayet şüphelisi Fatih Kaya’nın saklandığı yeri tespit etti. Ekipler, düzenledikleri operasyonla Kaya’yı olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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14 Mar 2024 - 10:26 DHA - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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