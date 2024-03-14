AK Parti İl Başkanı'nın oğluna tahliye

Kaza, 21 Ağustos 2023'te Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesi Kaypaklar mevkisinde meydana geldi. AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan yönetimindeki 34 GTV 014 plakalı motosiklet, hatalı dönüş yapan Şahin Gültekin yönetimindeki 34 FG 8938 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada sürücü Arslan ile arkasındaki arkadaşı Gökhan Katıoğlu, yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Arslan, kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü Şahin Gültekin de tutuklandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. İstanbul'dan yeni aldığı motosikletle memleketine dönerken kaza yaptığı ortaya çıkan Arslan'ın cenazesi, memleketi Bartın'da toprağa verildi. 3 ay yoğun bakımda kalan Gökhan Katıoğlu da 21 Kasım 2023'te hayatını kaybetti.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şahin Gültekin hakkında hazırlanan iddianamede, hatalı dönüş yaptığı, sinyal vermediği ve trafik kurallarına uymadığı belirtilerek 'taksirle bir kişinin ölümü ile bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla dava açıldı. Bu aşamada Gökhan Katıoğlu da hayatını kaybedince dosyalar birleştirildi. Sürücünün 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

'ADALETE GÜVENİYORUM'

Sürücü; jandarma, savcılık ve duruşmadaki savunmalarında, sinyal verdiğini, dönüşünü belirtmek için dörtlülerini yaktığını ve yolu kontrol ettiğini söyleyerek sola döndüğü esnada kendisine motosikletin çarptığını ancak çarpma anına kadar motosikleti görmediğini belirtti. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmaya sanık SEGBİS aracılığıyla katılırken; avukatlar salonda hazır bulundu. Eski savunmalarını tekrar eden Gültekin, "Adalete güveniyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

YENİDEN RAPOR TALEBİ

Savcı, mütalaasını sunmak için süre istedi ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Sanık avukatı, motosiklette yolcu olarak bulunan Gökhan Katıoğlu'nun kask takmaması ile ölümü arasındaki illiyet bağının araştırılması ve mevcut rapordaki eksiklerin giderilmesi için yeniden rapor alınmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatının yeniden rapor alınması talebini reddederken, Gültekin'in tutuklulukta geçirdiği süreyi, atılı suçun taksirli suç olmasını ve tutuklamanın tedbir niteliğini dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Heyet, duruşmayı mütalaanın sunulması için erteledi.