Adana'da seçim afişleri kaldırılıyor

Kentte, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler kapsamında belediye ve muhtar adayları, birçok kavşak, bulvar ve aydınlatma direğine afiş astırdı. Kentin dört bir yanını kaplayan afişlerin çoğunun yasal olarak belirlenen noktalar dışına asıldığı görüldü. Bu durum kentte görüntü kirliliği oluştururken, trafiği de olumsuz etkiledi. Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki trafik kazasında, bir yaya hayatını kaybetti. Kazanın, düzensiz asılan afişler nedeniyle yaşandığı öne sürüldü. Öte yandan bazı afişlerin, rüzgarlı günlerde asılı bulunduğu aydınlatma direklerini devirdiği de görüldü. İlçe seçim kurulları da yasak olan noktalara asılan afişlerin toplatılması kararı aldı. Polis ve zabıta ekipleri, bu afişleri tespit edip toplamaya başladı.

Adana Valiliği'nde düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda konuya değinen Vali Yavuz Selim Köşger, "Adana’nın dışında başka bir şehirde bu kadar yaygın afişleme olmamıştır herhalde. Adana'da bu iş kontrolden çıkmış durumda. Yasal olarak seçime 30 gün kala serbest propaganda döneminde nereye, ne kadar afiş asılacağı belirlenmiş. Bunun dışında afiş asılması doğru değil. Geçtiğimiz günlerde ölümlü bir trafik kazası da meydana gelmişti. Muhakkak bir vatandaşımızın vefat etmesi de bu konuda etkili olmuştur. Tüm ilçe seçim kurulları, afişlerin toplatılması kararı aldı. Hem zabıta hem de emniyet güçlerimizle birlikte bu kararı uyguluyoruz" dedi.