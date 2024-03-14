Yamaç paraşütüyle atladı

Burdur'da yaşayan iki telli cura ve ses sanatçısı Sabri Özdemir, yamaç paraşütüyle yaptığı ikili atlayışta cura çalıp, türkü söyledi. İlk defa havada cura çaldığını söyleyen Özdemir, "Gökyüzünde çalmak güzel bir duygu" dedi.

Burdur'da yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığı iki telli cura ve ses sanatçısı Sabri Özdemir, Hava Sporları Federasyonu Burdur İl Temsilcisi Fatih Kılıçaslan'la Avşar Tepe'den yamaç paraşütüyle tandem (ikili) atlayış yaptı. Sabri Özdemir, 380 rakımlı tepeden yapılan ve Burdur Gölü Halk Plajı sahiline inene kadar süren atlayış boyunca havada cura çalarak Burdur türkülerini seslendirdi.

Yıllardır sahnede curası ile yer alan Sabri Özdemir ilk defa gökyüzünde cura çaldığını söyledi. Özdemir, "Gökyüzünde çalmak güzel bir duygu. Bunu tattık. Gökyüzünde Burdur türkülerimizi seslendirdik. 'Yayla yolları' türküsünü söyledik, boğaz havası, gurbet havası seslendirdik. Güzel bir etkinlik oldu" dedi.

Sabri ÖzdeSabri Özdemir'in söylediği türkülere zaman zaman eşlik eden Fatih Kılıçaslan da "Sabri kardeşimle bu anı yaşamak hakikaten güzeldi. Hem Burdur'umuzu hem curayı tanıtalım istedik. Sabri kardeşimize söyledik. O da kabul etti. 'Biraz riskli ama olsun, maksat Burdur, Teke yöresi' dedi, sağ olsun" diye konuştu.