Avcılar’da kask içinde çikolatalı uyuşturucu

Avcılar Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı mobil park ekipleri, Yeşilkent’teki G-836’ncı sokakta şüphe üzerine motosiklet sürücüsü Abidin B.'yi durdurdu. Yapılan aramada sürücünün kaskındaki kumaşın içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucunun kilitli 7 şeffaf poşet içindeki 75 gram çikolataya enjekte edildiği tespit edildi. Abidin B., 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınırken, motosiklet otoparka çekildi. Uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 630 lira ile 1 cep telefonuna da el konuldu.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri Cihangir Mahallesi’nde ise, bir evde savcılık kararıyla arama yaptı. Aramada satışa hazır 115 gram 'Çikolatalı kubar' olarak bilinen uyuşturucu ve yeşil reçeteyle satılan 2 ayrı çeşitte 16 hap ve hassas terazi bulundu. Uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili 2’si yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.