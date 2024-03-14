Ziynet eşyasını çaldı

İstanbul, Başakşehir’de girdikleri rezidansta, bir evden yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 3 kadın şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Şeyma U.’nun daha önceden 97, Ebru U.’nun ise 83 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Başakşehir’de 4 Mart Pazartesi günü meydana gelen olayda, A.M.K.H’nın evine giren hırsızlar, 33 bin 600 dolar nakit para ile değeri 20 bin dolar olan ziynet eşyasını çalarak kaçtı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin olay öncesinde güvenlik kameralarınca görüntülendikleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin asansöre binerek hırsızlık yapacakları kata çıktıkları görüldü.

Polis olayla ilgili başlattığı çalışmada kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler Şeyma U.(22), Ebru U.(24) ve G.Ç.(11)’yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Şeyma U.’nun daha önceden 97 suç kaydı olduğu ayrı bir dosyadan polis tarafından arandığı ortaya çıktı. Diğer şüpheli Ebru U.’nun ise 83 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.