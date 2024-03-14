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Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'taki programının ardından meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru İlker Duran'ın şehit olduğunu duyurdu.

Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu mask
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İlker Duran, Şırnak Nusaybin yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdikleri trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" dedi.

ŞEHİT SAYISI 2’YE ÇIKTI

Duran ile birlikte kazada şehit sayısı 2’ye çıktı. Aynı kazada polis memuru Fırat Der de şehit olmuştu.

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14 Mar 2024 - 09:48 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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