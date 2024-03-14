"Yaş Dostu Kent Sözleşmesi imzalansın"

65+ Yaşlı Hakları Derneği, 31 Mart yerel seçimler öncesinde ‘Yaş Dostu Kent Sözleşmesi’nin imzalanmasına yönelik çağrıda bulundu. Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada “Seçmenler arasında yaşlı ve yaşlanmakta olanların oranı çok daha yüksek. YSK verilerine göre, her 5 seçmenden biri 60 yaş ve üstü. Yani ya yaşlanma yolunda ya da yaşlı. Yaşlılar için hizmet üretmek artık siyasetçiler için de öncelik kazanıyor. Bu amaçla, 31 Mart Yerel seçiminde göreve aday olan siyasetçilerin bir dizi somut hedefi kapsayan ‘Yaş Dostu Kent Sözleşmesi’ni imzalamaya çağırıyoruz” denildi.

Türkiye’nin hızla yaşlandığı, 65 yaş ve üstü insanların genel nüfus içindeki oranının yüzde 10’u geçtiğini ve bu oranın önümüzdeki yıllarda hızla artacağını hatırlatan 65+ Yaşlı Hakları Derneği, ‘Yaş Dostu Kent Sözleşmesi’nin imzalanmasına yönelik çağrıda bulundu. 60 yaş ve üstü 12 milyon 280 bin 63 seçmen olduğunu ifade eden 65+ Yaşlı Hakları Derneği Başkanı Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, “Bu, yaklaşan yerel seçimde göreve talip olan adaylarımızın dikkate alması gereken bir durum. Üstelik yaşlı seçmenin oy vermek konusunda, son derece ısrarlı olduğunu en iyi yine adaylarımız biliyor” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kazancıoğlu, yaşlılar için hizmet üretmenin siyasetçiler için de öncelik kazandığını belirtti. Yaşlılığı bir sorun yumağı olarak görmenin hata olacağını vurgulayan Kazancıoğlu, “Yaşlılığı, yaşamın doğal evresi olarak kabul etmemiz, yaşlılara hizmet götürmeyi bir iyilik ve yardımseverlik tercihi olmanın ötesinde, insan olmaktan gelen tüm haklarını kullanmalarını sağlamanın aracı olarak görmemiz gerekiyor” diye konuştu.

65+ Yaşlı Hakları Derneği, çok sayıda belediyeyle yürüttüğü çalışmalardan, sahada gerçekleştirdiği taramalardan, uzman ve akademisyenleri bir araya getirdiği atölyelerden hareketle bir dizi somut hedeften oluşan bir ‘Yaş Dostu Kent Sözleşmesi’ oluşturdu.

SÖZLEŞME, HEDEFLERİ İKİ YILLIK VE BEŞ YILLIK VADEYE GÖRE AYIRIYOR

Sözleşmede İki yıllık vadede, ağırlıkla belediyenin kendi içinde yapacağı, yaşlılık konusunda farkındalık ve bilinç oluşturma eğitimleri, belediye birimleriyle ilgili temel düzenlemeler var. Ayrıca yasal bir hak olan ücretsiz toplu taşımanın güvence altına alınması da kapsanıyor. Beş yıllık vadede ise daha kapsamlı planlama ve bütçeleme gereken hedefler var. Belediyenin en az bir, tam donanımlı ve uzman personelli yaşlı yaşam merkezi kurması bu hedeflerin başında geliyor. Ayrıca, kendi yaşlısına bakan kişilere, her hafta en az yarım gün serbest kalabilecekleri şekilde bir destek programı başlatılması öngörülüyor.

65+ Yaşlı Hakları Derneği bu sözleşmeyle, beş yıllık dönemin sonunda belediyelerin, yaşlılar için hak temelli hizmet anlayışı geliştirmesini, yaşlıları muhtaç değil hak sahibi bireyler olarak görmesini, karar verme süreçlerine dahil etmesini hedefliyor.

İki yıllık ve beş yıllık olarak iki aşamalı olarak belirlenen bu hedeflerin nihai amacı, belediyelerin Dünya Sağlık Örgütü’nün oluşturduğu ‘Yaş Dostu Kentler Ağı’na üye olabilecek duruma gelmesi.