Hamza Dağ'dan hal esnafı ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için sürdürdüğü seçim çalışmaları kapsamında, Buca ilçesinde yer alan Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti. Saat 03.00 sıralarında Sebze ve Meyve Hali'ne gelen Başkan adayı Hamza Dağ'a, Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin, AK Parti İzmir Milletvekili ve Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ve İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (İZKOMDER) Başkanı Orhan Doğan eşlik etti. Haldeki esnafları tek tek ziyaret eden Hamza Dağ, yaşanan sorunlarını dinledi. Esnaflar ile sohbet eden Hamza Dağ, bazı esnaflar ile fotoğraf çekildi. Hamza Dağ, haldeki ziyaretleri sonrasında İZKOMDER binasında sahur yaptı.

Hamza Dağ, hal ziyareti hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başkan adayı Hamza Dağ, haldeki esnafları tek tek ziyaret ederek sorunlarını dinlediklerini ve bu sorunların çözülmesi için hal esnafının yanında olacaklarını ifade etti. Yoğun bir tempo ile seçim çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Hamza Dağ, "Gece gündüz demeden 7 gün 24 saat çalışmaya devam ediyoruz. Buradaki esnafın en çok buranın yoluyla alakalı talebi var. Onunla ilgili lansmanımızda zaten buraya bir otoban çıkışı çalışmamızı yapacağımızı ifade etmiştik; bunun çalışmasını yapacağız. Diğer taraftan tabii ki genel ekonomik noktada üreticiyi destekleme adına bu çalışmayı yapan hem de tüketiciye taze sebze, meyve ulaştırmaya çalışan bu esnafımızın her zaman yanında olacağız. Biz İzmirli 4,5 milyon hemşerimize şunun sözünü çok net bir şekilde veriyoruz. Bizim bu şehrin önemli meselelerini, kronik sorunlarını çözmek için çok çalışmak mecburiyetimiz var. Gecenin bu saatinde çalışarak da aslında bunu gösteriyoruz. Çok çalışacağız, çok ciddi anlamda mücadele edeceğiz ve inşallah önemli meselelerimizi çözüm noktasına çok kısa sürede ulaştıracağız. Bu anlamda biraz önce dediğim gibi halin ve Buca bölgesinin trafikle alakalı meselesinde hamlelerimizi yapacağız. Diğer taraftan hep söylediğim yeni çevre yolunu İzmir'imize kazandıracağız. Körfez geçişini İzmir'imize kazandıracağız. 16 tane battı çıktı çalışmasını İzmir'de gerçekleştireceğiz. Her gittiğim yerde aldığımız şikayet, yolların bozuk olması. Burada hal esnafımızın da önemli bir meselesi, çünkü onlar pazara gidip gelirken de bunu özellikle söylüyorlar. Biz en kötülerinden başlayarak bir sene içinde çok güzel hale getireceğiz. Nakliyeciler Sitesi, Buca Hali'nde ve ara sokaklarda temizlikle ilgili sorunlarımız olduğunu görüyoruz. Bu konuda, öyle uzun bir süre değil, bir ay içinde iki ay içinde İzmir'in her sokağının tertemiz olduğunu hep birlikte göreceğiz. Bunu da İzmir'in hemşehrilerimize sözünü, taahhüdünü veriyoruz" dedi.

"EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET ETMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Hal ziyaretinde Hamza Dağ'a eşlik eden AK Parti İzmir Milletvekili ve Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, hal esnafının en iyi hizmeti alabilmesi için çalışacaklarını belirtti. Ceyda Bölünmez Çankırı, "Hamza Başkanımız zaten açıkladı. En önemli problemlerimizden bir tanesi, Kaynaklar'ın trafik problemiydi ve buradan bir otoban çıkışının olmamasıydı. Zaten bu hep öncelik verdiğimiz bir şeydi. Buradaki kardeşlerimizin çalışma ve yıpranma payları çok fazla. Biz sıcak yataklarımızda yatarken onlar bize taze meyveyi, sebzeyi ulaştırmak için gecenin bu saatinde dağıtım yapıyorlar. O yüzden biz de yerel yöneticiler olarak onların bu fiziki şartlarına en iyi şekilde hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"BUCA VENEDİK OLDU"

Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin, Buca'nın alt yapı sorunu olduğunu dile getirdi. Başkan adayı Öztekin, "Yarım saatlik bir yağmurdan sonra yine maşallah Buca Venedik oldu. 21'inci yüz yılda sel felaketinden kurtulmamız lazım artık. Yani yarım saat yağmurda bile bu kadar sel oluyorsa Allah yar ve yardımcımız olsun. Bununla ilgili de inşallah alt yapıya da bir el atacağınızı düşünüyoruz. Özellikle Buca'da alt yapı olarak çok büyük eksikliğimiz var. İnşallah hep birlikte hem ilçe belediye olarak hem de büyükşehirde Hamza Başkanımla beraber artık bu her yağmur yağdığında sel felaketinden kurtulacağız." diye konuştu.

"OTOYOL PROJESİNE ÇOK SEVİNDİK"

İZKOMDER Başkanı Orhan Doğan ziyarette bulunan Hamza Dağ'ın, hale otoyol yapma projesine çok sevindiğini ifade etti. Doğan, yapılan ziyaretin kendilerini onurlandırdığını söyleyerek, "Bu ziyaretlerden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Sayın Başkanımızın halimizin otoban ile bağlantı müjdesini verdi. Bunun için çok sevindik. Gerçekten bu bizim için çok önemli. Yani bu acil bir sorun. Bu sorun da kısa bir süre içerisinde başkanlarımızın halledeceğine inanıyoruz." dedi.