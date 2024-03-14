- Asayiş

Husumetlisini öldüren kişi tutuklandı

Silivri'de sokakta gördüğü husumetlisi İlhan Kalamaz'ı silahla vurarak öldüren Eren Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Husumetlisini öldüren kişi tutuklandı
Husumetlisini öldüren kişi tutuklandı
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Olay, Salı günü saat 12.00 sıralarında Selimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Eren Ö., Elmaslı Sokak ile Bahçeliokul Sokak kesişiminde bir otomobilin içinde husumetli olduğu İlhan Kalamaz'ı gördü. Belindeki silahı çıkaran Eren Ö. Kalamaz'a doğru ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği Kalamaz hayatını kaybederken, Eren Ö. ise polise giderek teslim oldu. Polis, Eren Ö.'nün verdiği adrese gidince, otomobilde bir kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobildeki İlhan Kalamaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalamaz'ın cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Eren Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

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14 Mar 2024 - 07:44 DHA İstanbul/ Silivri- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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