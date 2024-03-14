Husumetlisini öldüren kişi tutuklandı

Olay, Salı günü saat 12.00 sıralarında Selimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Eren Ö., Elmaslı Sokak ile Bahçeliokul Sokak kesişiminde bir otomobilin içinde husumetli olduğu İlhan Kalamaz'ı gördü. Belindeki silahı çıkaran Eren Ö. Kalamaz'a doğru ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği Kalamaz hayatını kaybederken, Eren Ö. ise polise giderek teslim oldu. Polis, Eren Ö.'nün verdiği adrese gidince, otomobilde bir kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobildeki İlhan Kalamaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalamaz'ın cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Eren Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.