Uygun fiyatlı et satışında uzun kuyruklar

Ankara Büyükşehir Belediyesi, zorlu ekonomik koşullarda Başkentlilerin yanında olmaya devam ediyor.

Başkentlilerin sağlıklı, kaliteli ve hijyenik koşullarda uygun fiyatlı gıdaya ulaşması amacıyla hizmet veren Başkent Marketlerde Ramazan ayı sonuna kadar sürecek olan uygun fiyatlı et satışı uygulaması üçüncü gününde de vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

3 TON 288 KİLOGRAM ET SATIŞI YAPILDI

Yüzde yüz yerli besi hayvanlardan temin edilen kırmızı ve beyaz et ürünleri, Ankara’daki kesimhanelerde kesimi sağlanarak veteriner hekim kontrolünde muayenelerden geçirildikten sonra Başkent Marketlerde uygun fiyata satışa sunuluyor.

Marketlerin kapısında kuyruklar oluşurken uygulamanın ikinci gününde (12 Mart) toplam 3 ton 288 kilogram satış gerçekleşti. Üçüncü günde ise şubelere gelen et stoku öğle saatlerinde tükendi.

BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Batıkent Atlantis, Kızılay ve ASKİ Başkent Market şubelerinden et alışverişi yapmaya gelen vatandaşlar memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Bergüzar Öztürk: “Vatandaşlar için çok iyi bir uygulama. İnsanlar marketten pahalı fiyata eti alamıyor. Bir nebze de olsa evlerine et götürebiliyor. İnsanların alım gücü kalkmadı. Sucuğa, kıymaya güç yetmiyor. Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara gerçekten yararlı çalışmalar uyguluyor.”

-Mehmet Elden: “Ucuza et yemiş oluyoruz. Kasaplardan marketlerden et alınmıyor. Çok memnunuz. Hem güvenilir hem düzgün bir iş olduğu için buradan alışveriş yapıyorum.”

-Bilal Çelik: “Bizim orada et 450 TL. Burada daha ucu, maaşım ancak buradan almaya yetiyor.”

-Tuğba Dörteller: “Böyle bir uygulama için Mansur Başkan’a teşekkür ediyorum. En azından et alamayanlar etlerini alabiliyor. Fiyatlar dışarıya göre daha uygun herkes buradan rahatlıkla alabilecek.”

-Yılmaz Önde: “Çok memnunuz. Keşke bu hâle gelmeseydik. Burası gayet hesaplı. Evimize yakın ve güzel…”

-Hülya Polat: “Bu dönemde insanlar çok zor durumdalar. Hele ramazanda daha da zorlanıyoruz. Çok çok iyi geldi bu uygulama hele hele bu Ramazan ayında. Burası daha kaliteli ve hijyenik içime siniyor her zaman buraya geliyorum.”

Uygun fiyatlı et satışı; GİMAT Başkent Market, Batıkent Başkent Market, ASKİ Başkent Market & Kafe, ABB Başkent Market, Şafaktepe Başkent Market, Kızılay Başkent Market ve Etimesgut Başkent Marketler olmak üzere toplamda 7 noktada, 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Ramazan ayı boyunca devam edecek