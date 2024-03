14 Mar 2024 - 06:40 - Gündem

Uygun fiyatlı et satışında uzun kuyruklar

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayı boyunca sürecek uygun fiyatlı et satış uygulaması üçüncü gününde de Başkentliler yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Vatandaşların, yüzde yüz yerli besi hayvanlardan temin edilen sağlıklı, kaliteli ve hijyenik et ürünlerine ulaşmasını kolaylaştıran uygulamanın ikinci gününde ise toplam 3 ton 288 kilogram et satışı gerçekleştirildi.