İSİB, iletişim çalışmalarını İnomist'e emanet etti

Türkiye’de iklimlendirme sektöründe tek ve koordinatör ihracatçılar birliği olan İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), iklimlendirme endüstrisinin dünyada daha rekabetçi olabilmesi ve bilinirliğinin artması için çalışmalarına devam ediyor. İSİB çalışmalarıyla; yurt dışında düzenlenen sektörel fuarlara katılım sağlamak, ihracat potansiyeli görülen pazarlarda ticaret heyetleri organize etmek ve fuarlara yönelik milli katılım organizasyonları düzenlemek, sektörel sorunların çözümlerine yönelik çalıştay ve üye buluşma toplantıları düzenlemek gibi görevleri üstleniyor. İklimlendirme sanayinin yüksek hedeflerine ulaşmasında önemli bir rolü bulunan İSİB, aynı zamanda yeşil ve dijital dönüşüm çalışmaları ile sektöre ve üyelerine yol gösteriyor.
İSİB’e medya ilişkileri yönetimi hizmeti verecek olan İnomist İletişim Danışmanlığı’nın portföyünde; teknoloji, otomasyon, robotik, elektrik-elektronik, yapı, inşaat, iklimlendirme, su teknolojileri, endüstriyel cam, çelik, mobilya, sağlık, iletişim (çağrı merkezi), otomotiv gibi farklı sektörlerden global ve yerli B2B ve B2C markalar yer alıyor.
İSİB Hakkında
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), Türkiye’de iklimlendirme sektöründe tek ve koordinatör ihracatçılar birliğidir. Faaliyetlerine 2012 yılında başlayan İSİB, iklimlendirme endüstrisinde faaliyet gösteren tüm ihracatçı şirketleri tek bir çatı altında toplamak ve sektörün ihracat potansiyelini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 3 binden fazla üyesiyle 50’den fazla ülkede çalışmalarını yürüten İSİB, ihracat potansiyeli görülen pazarlarda gerek fuar gerek tanıtım faaliyetleri yürüterek iklimlendirme sektörünün birleştirici gücü olmaya devam etmektedir.
İSİB Sosyal Medya Hesapları:
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.