Esenler TEM bağlantı yolunda kaza: 2 yaralı

Kaza, O-3 TEM bağlantı yolunda saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine seyir halinde olan 34 KS 486 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde giden 34 LAE 968 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve minibüste hasar oluşurken, her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçları kontrol ederken, polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Sağlık ekipleri ise hafif şekilde yaralanan her iki sürücüyü de ambulansa alarak sağlık kontrolünden geçirdi. Kazaya karışan araçlar çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.