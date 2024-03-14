Yapay Zeka , pazarlama dünyasında devrim yaratacak



Ücretli reklamlar için metin oluşturmanın, programatik reklamcılığı kolaylaştırmanın veya uygulama pazarlamacıları için bir destek chatbot'u sağlamanın ötesinde, Yapay Zeka (AI) teknolojileri mobil ölçümleme alanında da yer almaya başladı. Bu durum, uygulama pazarlamacılarına karar alma sürecinde değerli öneriler sunabilecek gelişmiş ölçümleme çözümlerinin de kapısını açıyor.

Yapay Zeka (AI) teknolojileri, reklam üretimi, satın alma ve yayınlama iş akışlarını baştan sona değiştirecek ve bu süreçlerin otomasyonunu sağlayarak daha verimli, etkili ve kişiselleştirilmiş reklam stratejilerinin geliştirilmesine olanak tanıyacak.

Yapay Zeka (AI)’ın pazarlama alanında en önemli etkileri ve dönüşümlerine 10 madde ile bir göz-atalım;

1. Veri Analizi ve Karar Verme: Yapay Zeka (AI), büyük veri setlerini hızla işleyebiliyor ve pazarlama stratejileri için değerli içgörüler sunuyor. Bu, pazarlamacıların eğilimleri öngörmelerine, müşteri davranışlarını daha iyi anlamalarına ve daha etkili kararlar almalarına yardımcı oluyor. Yapay Zeka (AI)nın reklamcılık süreçlerine entegrasyonu bağlamında, Adjust'in gelişmiş pLTV (predicted Lifetime Value) analizi, özellikle erken dönem kullanıcı davranışlarının değerlendirilmesi konusunda önemli bir role sahip. İlk 24 saat içindeki kullanıcı davranışlarına dayanarak her bir kurulumun orta ve uzun vadeli değerini tahmin etmeyi amaçlayan bu analiz, yeni kazanılan kullanıcıların değerini hızlı bir şekilde tahmin etmek için erken sinyallerin gücünden yararlanıyor. Bu, pazarlamacılara aktif kampanyaları daha hızlı optimize etme ve tahmin edilen değeri SKAdNetwork dönüşüm değeri olarak kullanma olanağı tanıyor, böylece daha verimli reklam harcamaları ve kampanya yönetimi mümkün oluyor.

2. Otomasyon ve Verimlilik: Yapay Zeka (AI), pazarlama kampanyalarının yönetimi, müşteri hizmetleri ve tekrar eden görevler gibi alanlarda otomasyon sağlayarak, insan hatalarını azaltıyor ve operasyonel verimliliği artırıyor. Bu, pazarlama ekiplerinin daha stratejik görevlere odaklanmasına ve daha yaratıcı olmalarına olanak tanıyor.

3. Performans Analizi ve Sürekli İyileştirme: Yapay Zeka (AI), kampanya performansını sürekli izleyerek performans iyileştirmeleri için gerekli ayarlamaları otomatik olarak yapabiliyor. Bu, sürekli öğrenme ve adaptasyon sağlayarak reklam kampanyalarının etkinliğini artırıyor.

4. Programatik Reklamcılık: Yapay Zeka (AI), programatik alım-satım platformları aracılığıyla, reklam alanlarının gerçek zamanlı olarak satın alınmasını ve en uygun hedef kitlelere yönlendirilmesini sağlıyor. Bu süreç, reklamın doğru zamanda, doğru kişiye gösterilmesini garantileyerek, kampanya performansını maksimize ediyor.

5. Kişiselleştirilmiş Müşteri Deneyimleri: Yapay Zeka (AI), müşteri verilerini analiz ederek, bireylerin tercihleri, davranışları ve geçmiş alışveriş geçmişlerine dayalı olarak kişiselleştirilmiş ürün önerileri ve içerik sunma konusunda pazarlamacılara yardımcı oluyor. Bu, müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırırken, dönüşüm oranlarını da yükseltiyor. Örneğin e-ticaret devi Amazon, kullanıcı davranışlarını ve alışveriş geçmişini analiz ederek kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunma konusunda gerçekten öncü. Mobil uygulaması, kullanıcıların tercihlerine göre özelleştirilmiş alışveriş deneyimleri sunuyor, böylece daha alakalı ve çekici bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Hepimizin kullandığı Netflix, izleme alışkanlıklarına ve tercihlerine dayanarak kullanıcılara özel içerik önerileri sunuyor. Mobil uygulaması, kişiselleştirilmiş öneri motoru sayesinde, kullanıcılara ne izleyecekleri konusunda ilham veriyor ve onları yeni keşiflere yönlendiriyor. Yine Türkiye’de çok popüler bir uygulama olan Spotify, kullanıcıların müzik zevklerini ve dinleme alışkanlıklarını öğrenerek buna göre kişiselleştirilmiş çalma listeleri ve öneriler sunuyor. "Discover Weekly" gibi özellikler, kullanıcılara her hafta yeni ve özelleştirilmiş müzik keşifleri yapma fırsatı veriyor. Starbucks'ın mobil uygulaması, müşterilerin sipariş geçmişine dayanarak kişiselleştirilmiş içecek önerileri sunuyor ve mobil sipariş ile ödeme imkanı sağlıyor. Ayrıca, kullanıcıların tercihlerine ve geçmiş alışverişlerine göre özelleştirilmiş promosyonlar ve indirimler sunuyor. Güzellik uygulaması Sephora, kullanıcıların alışveriş geçmişini ve ürün tercihlerini analiz ederek, kişiselleştirilmiş ürün önerileri ve makyaj ipuçları sunuyor. Mobil uygulaması, kullanıcıların cilt tonlarına ve tercihlerine uygun ürünleri bulmalarına yardımcı olacak sanal deneyimler sunuyor.

6. Dinamik Fiyatlandırma: Yapay Zeka (AI), rekabet, talep ve müşteri davranışları gibi faktörlere dayalı olarak dinamik fiyatlandırma stratejileri geliştirebiliyor. Bu, şirketlerin gelirlerini optimize etmelerine ve piyasa koşullarına hızla uyum sağlamalarına olanak tanıyor.

7. İçerik Oluşturma ve Yönetimi: Yapay Zeka (AI), içerik oluşturma süreçlerinde de devrim yaratıyor. Özgün içerik üretimi, içerik optimizasyonu ve içerik dağıtım stratejilerinde önemli bir rol oynuyor. Markaların artık TikTok gibi platformlarda bile AI Generated Content’leri kullandığını görebiliyoruz.

8. Yaratıcı Reklam Tasarımları: Yapay Zeka (AI), metin yazarlığından görsel tasarıma kadar çeşitli yaratıcı süreçleri destekliyor. Öğrenme algoritmaları kullanarak markanın kurumsal kimliğine ve tarzına uygun reklam tasarımları oluşturabiliyor. Böylece hedef odaklı ve etkileyici reklamların tasarlanmasını sağlamış oluyor.

9. Dijital Reklamcılık: Yapay Zeka (AI), hedefleme ve reklam yerleşiminde daha yüksek doğruluk ve etkinlik sağlayarak, reklam bütçelerinin ROI'sini arttırıyor. Reklamların doğru kitleye, doğru zamanda ve en uygun formatta ulaştırılmasını sağlıyor.

10. Gelişmiş Müşteri Hizmetleri: Yapay Zeka (AI) destekli chatbotlar ve sanal asistanlar, 7/24 müşteri desteği sağlayarak, müşteri sorularına anında yanıt veriyor ve müşteri memnuniyetini artırıyor. Aynı zamanda, müşteri hizmetleri maliyetlerini azaltıyor.

Yapay Zekanın (AI), reklam üretiminden son tüketiciye gösterimi aşamalarının tümünü otomatize etmesi, teknolojinin mevcut gelişim trendleri göz önünde bulundurulduğunda, kesinlikle bu sektörde devrim yaratacak güce sahip. Bu, reklamcılık süreçlerini daha hızlı, maliyet etkin ve kişiselleştirilmiş hale getirecek. Ancak, tam otomasyonun gerçekleşmesi için, etik, yaratıcılık ve kullanıcı mahremiyeti gibi konularda Yapay Zeka (AI) tarafından yönetilen süreçlerin dikkatli bir şekilde denetlenmesi ve yönlendirilmesi gerekiyor. Özellikle post-IDFA dünyasında kullanıcı mahremiyetinin denetlenmesii çok büyük önem taşıyor.

Sonuç olarak, insan uzmanlığına ve yaratıcılığına duyulan ihtiyaç tamamen ortadan kalkmayacak, ancak Yapay Zeka (AI), reklamcılık sektöründeki profesyonellerin işlerini daha etkili ve verimli bir şekilde yapmalarına yardımcı olacak önemli bir araç haline gelecek.