Patent başvurusunda Türkiye 14. sırada

2023 yılında Çin ve ABD, uluslararası patent sisteminin en büyük iki kullanıcısı olarak pozisyonlarını korurken, sınır ötesi patent başvurularında genel bir düşüş gözlemlendi. Patent başvurularında, on yıldan uzun bir süre sonra ilk kez düşüş yaşanırken Hindistan, Türkiye ve Güney Kore’nin patent başvuruları üst üste üçüncü yıl artış gösterdi.

2023 yılında Huawei (Çin), Samsung (Güney Kore) ve Qualcomm (ABD), WIPO’nun uluslararası patent sisteminin en aktif kullanıcıları arasında yer aldı. Geçen yıl yaşanan ekonomik belirsizliklerin ardından, patent başvurularında 14 yıl sonra ilk kez bir azalış yaşanması özellikle dikkat çekici bir gelişme olarak kaydedildi.

2022’ye göre yüzde 0,6’lık düşüşle 69 bin 610 PCT başvurusu yapan Çin, en çok başvuru yapan ülke olmayı sürdürdü. Ancak 2002’den bu yana patent başvurularında yıllık bazda ilk kez düşüş yaşandı. ABD ise 55 bin 678 başvuruyla ikinci sırada yer aldı ancak 2022’ye kıyasla başvuru sayısında yüzde 5,3’lük azalma oldu.

Türkiye 14. sırada

Küresel patent başvuruları düşerken Türkiye’nin patent başvurularında artış yaşandı. Bunun sonucu olarak da Türkiye, 2023’te toplam bin 921 uluslararası patent başvurusuyla 14’üncü sırada yer aldı. 14 yıldır ilk kez yaşanan bu küresel düşüşün geçici olmasını bekleyen kurumun sıralamasına göre Türkiye, patent başvurularını artıran ülkeler arasında yer aldı.

WIPO Genel Direktörü Daren Tang, yüksek faiz oranları ve ekonomik belirsizliklerin 2023’te inovasyon faaliyetlerine gölge düşürdüğünü söyledi. Tang, 2024 yılı için enflasyon oranı tahminlerinde olası düşüşün yanı sıra Hindistan, Güneydoğu Asya ve diğer etkin bölgelerde daha fazla iş güveni ve inovasyon yatırımlarının ekonomide toparlanmaya zemin hazırlayabileceğini kaydetti.

Patent başvurularındaki düşüşün kısa vadeli olduğuna işaret eden Tang, şu ifadeleri kullandı: “Uzun vadeli eğilimler, küreselleşen ve dijitalleşen ekonomilerde fikri mülkiyet kullanımının istikrarlı bir şekilde arttığını ve farklı ülkelerinin ekonomilerinin gelişmesiyle tüm dünyaya yayıldığını gösteriyor.”