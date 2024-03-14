Hacı Selim Ağa Kütüphanesi yeniden hizmete açıldı

Türkiye’nin en özel yazma eserlerinin yer aldığı tarihi kütüphanenin açılışına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in yanı sıra Milletvekili Hasan Turan, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Ferruh Özpilavcı ile çok sayıda edebiyat sevdalısı katıldı.

Açılış töreninde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, böylesi güzel bir ilim mekanının ramazan ayında açılıyor olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Türkmen, kütüphaneyi aslına uygun restore ettiklerini belirterek, "Biz, ilme ve kültüre hizmet etmeyi kendimize bir borç biliyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gençlerimizi, entelektüellerimizi, bütün halkımızı bu güzel, şirin mekana beklediğimizi belirtiyorum" dedi.

"4 bin 714 yazılı nadir eser kütüphanemiz bünyesinde yer alıyor"

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Ferruh Özpilavcı ise Hacı Selim Ağa'nın Abdülhamid döneminde yaşayan önemli bir şahsiyet ve kütüphaneyi bu mekana kuran kişi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kendisi, 1200 yazma ile beraber kütüphaneyi buraya inşa etmiş. Fakat bu kütüphanenin en önemli özelliği külliye dışında, Anadolu yakasında faaliyet gösteren ilk ve tek yazma eser merkezi ve servisi olması. Akabinde başka koleksiyonlar da bu kütüphaneye intikal etmiş. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin koleksiyonu başta olmak üzere Kemankeş, Nurbanu Hatun ve Yakup Ağa koleksiyonlarıyla birlikte toplam 4 bin 714 yazılı nadir eser kütüphanemiz bünyesinde yer alıyor."

Kütüphanenin, Türkiye'deki bütün yazma eserlerin görüntülerine erişebilecek bir sisteme sahip olduğunu ve bu özelliğiyle okuyucularına hizmet vereceğinin altını çizen Özpilavcı, "Böylesi değerli bir ilim merkezini İstanbul'a yeniden kazandıran Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Bey'e teşekkür ediyorum. Bir protokol hazırladık ve buranın bütün restorasyon hizmetlerini belediyemiz üstlendi ve yerine getirdi. Yaklaşık 150 yıldır restore görmeyen bu değerli kültür varlığımız da bu yeni haliyle Üsküdar'a da çok yakışan bir anlama sahip olacaktır. Biliyorsunuz Üsküdar gençlerin, öğrencilerin hep uğrak yeri olan bir merkez. Bu açıdan bu mekan meraklılarına önemli bir hizmette bulunacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kitabesinde hat, Yesari Mehmet Efendi’ye ait

İçinde kütüphanenin kurucusu Hacı Selim Ağa, hanımı Zeynep Kadın, oğlu Nazif Ahmed Efendi'nin kabirlerini de barındıran Hacı Selim Ağa Yazma Eserler Kütüphanesi, bugün 2887 yazma ve 1538 matbu eseri bünyesinde barındırıyor. Kütüphanenin girişinde yer alan "Mükemmel bir kütüphane bina etti li vechillah, Sigsr-ı ümmete mekteb, kibsrına kütübhane", yazısında ise bugünün Türkçesiyle "Hakkın yüzü için mükemmel bir kütüphane inşa ederek izzet sahiplerine şerefli bir ilim ikram etti" ifadesi yer alıyor.