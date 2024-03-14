Kardeşini boynundan bıçaklayıp kaçtı

Olay, saat 19.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Pirinçlik Caddesi’nde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan Süleyman K. ile birlikte yaşadığı kardeşi Ali K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken Süleyman K., kardeşi Ali K.’yı bıçakla boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Tartışma seslerinin ardından Süleyman K.’nın kaçtığını gören yakınları, durumdan şüphelenerek eve gittiğinde Ali K.’yı kanlar içinde buldu. Yakınları tarafından araçla özel bir hastaneye götürülen Ali K., burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Tedaviye alınan Ali K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri ise Süleyman K.’yı yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.