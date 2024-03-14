Şampiyonlar Ligi’nde maçlar tamamlandı

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman ekibi Borussia Dortmund, 1-1 rövanşında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven’ı Signal Iduna Park’ta konuk etti. Dortmund, 3’üncü dakikada Jadon Sancho ve 90+5’inci dakikada Marco Reus’un golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

Alman ekibinde forma giyen milli futbolcu Salih Özcan, 90 dakikada sahada kaldı.

SON BİLET ATLETICO MADRID’İN

İspanyol ekibi Atletico Madrid, Civitas Metropolitano’da İtalyan temsilcisi Inter’i konuk etti. Atletico Madrid, 1-0 kaybettiği ilk maçın ardından sahasında Inter karşısında 90 dakikayı 35’inci dakikada Antoine Griezmann ile 87’nci dakikada Memphis Depay’ın golleriyle 2-1 üstün tamamladı ve toplam skorda 2-2’lik eşitlikle müsabakayı uzatmalara götürdü. Inter’in maçtaki tek golü ise 33’üncü dakikada Federico Dimarco’dan geldi. 15’er dakikalık iki uzatma devresinde gol sesi çıkmazken müsabaka penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışlarında rakibini 3-2 yenen Atletico Madrid, çeyrek finale yükseldi.

İspanyol ekibi, penaltılarda Memphis Depay, Rodrigo Riquelme ve Angel Correa ile hata yapmazken Saul Niguez atıştan yararlanamadı. Inter’de ise 120 dakika sahada kalan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve Francesco Acerbi, beyaz noktada fileleri havalandırmayı başarırken Alexis Sanchez, Davy Klaassen ve Lautaro Martinez atışlarda başarılı olamadı. Geçen yılın finalisti Inter, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne son 16 turunda veda etti.

ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçlarının ardından rakiplerini eleyen 8 takım adını çeyrek finale yazdırdı. Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Borussia Dortmund ve Atletico Madrid çeyrek final biletini elde eden takımlar oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final aşamalarının eşleşmeleri, 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon şehrinde gerçekleştirilecek kura çekimi ile belli olacak.