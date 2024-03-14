Seçim çadırını yakan şüpheli yakalandı

Olay, Salı günü saat 22.45 sıralarında Kordonboyu Mahallesi, Rıhtım Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddede kurulu olan bir partinin seçim çadırı yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan çadıra müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri çadırda yaptığı incelemede seçim çadırının içinde bulunan afişlerin yakıldığı, bundan dolayı yangının çadıra sıçradığını tespit etti. Konuyla ilgili çalışmalarını genişleten ekipler, koyu giyimli şüphelinin çadıra girdikten sonra çadırın yanmaya başladığını, sonrasında aynı şüphelinin Rıhtım Caddesi'nden Kartal Meydanı'na doğru kaçtığını belirledi. Olayı gerçekleştirdiği anlaşılan D.S. isimli şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. D.S.'nin emniyetteki sorgusunda tehdit, hakaret, yaralama, güveni kötüye kullanma suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. D.S. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Video için play'e tıklayın
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.