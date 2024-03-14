Dünya için yenilikçi çözümlerin tartışılacak

Açılışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından yapılacak “İklim ve İnsan Zirvesi” kamu, özel sektör, STK, üniversite ve ilgili grupları bir araya getirecek.

İklim değişikliğinin insanlığa ve gezegene getirdiği tehditlerle yüzleşmek üzere liderler, uzmanlar ve aktivistlerin bir araya geldiği, heyecanla beklenen İklim ve İnsan Zirvesi için hazırlıklar son hızıyla devam ediyor. İnsanın gezegene olan etkisi ile iklim değişikliğini masaya yatırarak, çözüm yollarını araştırmayı odağına alan “İklim ve İnsan Zirvesi”, bu kritik konuda tartışmaları teşvik ederek çözümleri de hızlandırmayı hedefliyor.

İklim değişikliği ve insanın bu değişikliklerle olan etkileşimini ele alan “İklim ve İnsan Zirvesi” 20 Mart Çarşamba günü Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu’nda gerçekleşecek. Zirvenin açılışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından yapılacak. ATO Başkanı Gürsel Baran’ın ve DEMSA Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan’ın da konuşmacılar arasında olacağı zirvede Bakanlık yetkililerinin yanı sıra kamu ve özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve aktivistler yer alarak bilgi ve deneyimlerini paylaşacaklar, küresel sorunlara çözüm arayacaklar.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV), Türkiye Vegan ve Sağlıklı Yaşam Turizmi Derneği (TEVSAD) ve Yaşamdan Yana Derneği tarafından himaye edilen bu önemli etkinlik, küresel iklim değişikliği ile mücadelede Türkiye'nin kararlılığını vurgulamak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenleniyor. 500’e yakın katılımcıyı bir araya getirecek zirvede katılımcılar arasında Hacettepe, Ortadoğu Teknik, Ankara, Bilkent, Medipol ve Başkent Üniversitelerinden öğrenciler, ODTÜ Vegan, Hacettepe Vegan, Hacettepe Sürdürülebilir Kalkınma Topluluğu, Ankara Animal Save ve UNIVEG Türkiye gibi gruplar yer alacak.

İklim değişikliği ve insan sağlığı ilişkisi masaya yatırılacak

Zirve hakkında bilgiler veren TEVSAD Başkanı Şule Dayangaç Atalan, “Gezegenimizin kritik eşiklerine doğru ilerlerken, gıda sistemlerimizi sürdürülebilir hale getirmek amacıyla acil eylemler almamız gerekiyor. Bu eylemler gezegenimizin dengesini korumanın yanı sıra sağlıklı ve güvenli bir gelecek için temel adımların atılmasını sağlayacaktır. Sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi, su ve toprak kaynaklarının korunması, biyoçeşitliliğin desteklenmesi ve iklim dostu tarım yöntemlerinin benimsenmesi gibi önemli adımların derhal hayata geçirilmesi gerekiyor. İklim değişikliği, günümüz dünyasının en büyük meydan okumalarından biri olup; bu değişim kara, su ve hava unsurlarında belirgin etkilere yol açarak yaşamımızı ve gezegenimizi kökten değiştiriyor. İklim değişikliği, küresel olarak insan sağlığı üzerinde ciddi etkiler doğuran bir tehdit oluşturuyor. Artan sıcaklık, aşırı hava olayları, hava kirliliği ve su kaynaklarının azalması gibi faktörler sağlık sistemlerini ve toplumları önemli ölçüde etkiliyor. Bu nedenle iklim değişikliği ile mücadele etmek ve sağlık risklerini azaltmak amacıyla çözüm yolları aramak önemlidir. Zirve ile iklim değişikliği ile ilişkilendirilen sağlık risklerini anlamak, bu risklere karşı korunma yöntemlerini tartışmak ve toplumları bu konuda bilinçlendirmek için bir platform sunulacak” açıklamalarında bulundu.

İklim Elçisi Ödülü: Gelecek için yeşil liderler

Gezegenin geleceği için önemli adımlar atan ve iklim değişikliği ile mücadelede öncü rol üstlenen bireyleri ve kurumları ödüllendirmek amacıyla ilk kez “İklim Elçisi Ödülü” bu yıl verilmeye başlanacak.

Çevre Dostu Gelecek İçin Adımlar: İklim ve İnsan Zirvesi Sponsorları

Yaklaşan İklim ve İnsan Zirvesi, sürdürülebilirlik ve insanlık için kritik öneme sahip olan konuları ele almak üzere düzenleniyor. Zirve, veganlık alanında faaliyet gösteren markaların da sponsor olduğu bir platform olacak. Bu organizasyon çevresel ve sosyal etki odaklı markalardan Dental Estetik Center, Maia Me Restaurant, V-Gone, Vegan Gurme Food markaları sponsorluğunda gerçekleşecek.