Ziraat Bankkart, mağlup oldu

SALON: Hala Widowiskowo - Sportowa
HAKEMLER: Aleksandar Vinaliev - Igor Porvaznik
JASTRZEBSKI WEGIEL: Fornal, Huber, Patry, Sedlacek, Gladyr, Toniutti (Popiwczak, Sclater)
ZİRAAT BANKKART: Vicentin, Faik Samed Güneş, Ter Maat, Camejo Durruthy, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Tuinstra, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın)
SETLER: 25-13, 25-18, 30-28
SÜRE: 77 dakika (18, 24, 35)
Bu karşılaşmanın rövanşı 20 Mart Çarşamba günü Ankara’da oynanacak. Ziraat Bankkart, turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmadan öncelikle 3-0 veya 3-1 galip ayrılması, ardından oynanacak altın sette rakibine üstünlük sağlaması gerekecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.