Ziraat Bankkart, mağlup oldu

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SALON: Hala Widowiskowo - Sportowa

HAKEMLER: Aleksandar Vinaliev - Igor Porvaznik

JASTRZEBSKI WEGIEL: Fornal, Huber, Patry, Sedlacek, Gladyr, Toniutti (Popiwczak, Sclater)

ZİRAAT BANKKART: Vicentin, Faik Samed Güneş, Ter Maat, Camejo Durruthy, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Tuinstra, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın)

SETLER: 25-13, 25-18, 30-28

SÜRE: 77 dakika (18, 24, 35)

Bu karşılaşmanın rövanşı 20 Mart Çarşamba günü Ankara’da oynanacak. Ziraat Bankkart, turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmadan öncelikle 3-0 veya 3-1 galip ayrılması, ardından oynanacak altın sette rakibine üstünlük sağlaması gerekecek.

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