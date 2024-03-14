- Spor

Ziraat Bankkart, mağlup oldu

Ziraat Bankkart, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda Polonya’nın Jastrzebski Wegiel takımına 25-13, 25-18 ve 30-28’lik setlerle 3-0 mağlup oldu.

Ziraat Bankkart, mağlup oldu mask
Ziraat Bankkart, mağlup oldu
Ziraat Bankkart, mağlup oldu
Haber albümü için resme tıklayın

SALON: Hala Widowiskowo - Sportowa

HAKEMLER: Aleksandar Vinaliev - Igor Porvaznik

JASTRZEBSKI WEGIEL: Fornal, Huber, Patry, Sedlacek, Gladyr, Toniutti (Popiwczak, Sclater)

ZİRAAT BANKKART: Vicentin, Faik Samed Güneş, Ter Maat, Camejo Durruthy, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Tuinstra, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın)

SETLER: 25-13, 25-18, 30-28

SÜRE: 77 dakika (18, 24, 35)

Bu karşılaşmanın rövanşı 20 Mart Çarşamba günü Ankara’da oynanacak. Ziraat Bankkart, turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmadan öncelikle 3-0 veya 3-1 galip ayrılması, ardından oynanacak altın sette rakibine üstünlük sağlaması gerekecek.

()

# Ziraat Bankkart, yarı fina, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi, için, Günü, Ankara

14 Mar 2024 - 01:30 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL