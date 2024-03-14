Akbelen'deki kamulaştırma kararı yürürlükten kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 11 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Akbelen Ormanı'nın bulunduğu Milas'ın İkizköy, Çamköy ve Karacahisar sınırları içindeki 190 parsellik arazi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldı. Kararda, tarım arazilerinin olduğu söz konusu sahanın 'S:86541' numaralı linyit işletme ruhsatlı saha olduğu belirtildi. Bugün yayımlanan 14 Mart tarihli Resmi Gazete'de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, acele kamulaştırmaya ilişkin 11 Mart tarihli Cumhurbaşkanı kararı yürürlükten kaldırıldı. Kararda, "11/3/2024 tarihli ve 8247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27'nci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.