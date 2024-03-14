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Akbelen'deki kamulaştırma kararı yürürlükten kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla; İkizköy'deki Akbelen Ormanları'nın çevresinde yer alan 190 parsellik arazinin, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere 11 Mart tarihli acele kamulaştırma kararı, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla; yürürlükten kaldırıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımladı. 

Akbelen'deki kamulaştırma kararı yürürlükten kaldırıldı mask
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 11 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Akbelen Ormanı'nın bulunduğu Milas'ın İkizköy, Çamköy ve Karacahisar sınırları içindeki 190 parsellik arazi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldı. Kararda, tarım arazilerinin olduğu söz konusu sahanın 'S:86541' numaralı linyit işletme ruhsatlı saha olduğu belirtildi. Bugün yayımlanan 14 Mart tarihli Resmi Gazete'de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, acele kamulaştırmaya ilişkin 11 Mart tarihli Cumhurbaşkanı kararı yürürlükten kaldırıldı. Kararda, "11/3/2024 tarihli ve 8247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27'nci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

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14 Mar 2024 - 01:22 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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