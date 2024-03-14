Evde çıkan yangında 4 çocuk annesi öldü

Yangın, öğle saatlerinde Akkışla ilçesi Şen Mahallesi'ndeki 2 katlı evde çıktı. Fatoş Yüce ve ailesinin oturduğu evde henüz bilinmeyen çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, evin bir bölümünü kapladı. Bu sırada evde bulunan Fatma Yüce, güçlükle dışarı çıkabildi. İhbar üzerine adrese, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen Yüce, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. 4 çocuk annesi Yüce, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında 4 çocuğun ise okulda olduğu öğrenildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yarım saatte söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.