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Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına düştüğü kazada sürücü 73 yaşındaki Selahattin Özdemir hayatını kaybetti.

Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü mask
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Kaza, saat 19.00 sıralarında Gülşehir ilçesi Tuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Selahattin Özdemir yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu  yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Otomobilde  yolcu olarak bulunan Serdar E. kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Selahattin Özdemir'in cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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14 Mar 2024 - 01:07 DHA Nevşehir- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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