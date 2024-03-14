Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, saat 19.00 sıralarında Gülşehir ilçesi Tuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Selahattin Özdemir yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Otomobilde yolcu olarak bulunan Serdar E. kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Selahattin Özdemir'in cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.