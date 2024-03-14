Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gebze, Çayırova ve İzmit ilçesinde belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 1 kilo 510 gram sentetik kannabinoid, 20 gram metemfetamin, 1 gram kokain, 110 adet uyuşturucu hap, 26 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 24 bin 400 TL ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i emniyetteki sorguları sonrası serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen T.Y., Ü.A., O.A., ve G.K. isimli 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.