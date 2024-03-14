Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gebze, Çayırova ve İzmit ilçesinde belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 1 kilo 510 gram sentetik kannabinoid, 20 gram metemfetamin, 1 gram kokain, 110 adet uyuşturucu hap, 26 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 24 bin 400 TL ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i emniyetteki sorguları sonrası serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen T.Y., Ü.A., O.A., ve G.K. isimli 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.