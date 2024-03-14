Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Manisa’ya geldi. Gece saatlerinde geldiği kentte, Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bulunan seçim standına gelen Özdağ, büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Meşalelerle karşılanan Özdağ, daha sonra seçim standı önünde çıktığı tabure üzerinden kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Özdağ, “31 Mart'ta ülkemiz bir yerel seçim yaşayacak. Ama bu seçim yerel seçim olmanın ötesinde bir anlam taşıyor. Bu seçimde ortaya koyacağımız tavırla, ülkemizde 2011 yılından bu yana devam eden ve her geçen gün artarak, yoğunlaşarak, bir kabus gibi üzerine çöken örtülü istilasına hayır deme seçimi. Açık söyleyelim bu bir coğrafyanın iştirasıdır. Ordumuz yenilmedi, savaş kaybetmedik ama ülkemiz istila ediliyor. Bu hükümetin bilgisi dahilinde, onayıyla oluyor. Üstelik bu istilayı Türk halkına finanse ettiriyorlar. Biz hiç kimsenin düşmanı değiliz. Afganlardan da, Suriyelilerden de nefret etmiyoruz. Ama herkesin kendi vatanına geri dönmesini istiyoruz. Allah kimsenin başına Suriye'nin başına getirdiği gibi bir iç savaş getirmesin ama bizim ülkemizin başına da bir çorap örülmesini istemiyoruz. 31 Mart'a kadar hepinizden Manisa'da, sokak sokak dolaşarak arkadaşlarınızdan ve akrabalarınızdan başlayarak bu örtülü istilaya, bu haksızlığa, bu Türk milletine yapılan zulme hayır denmesi için oy bulmanızı, oy almanızı rica ediyorum." İfadesini kullandı.