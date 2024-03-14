İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ



TEMİZLİK MALZEMESİ 37 KALEM ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/281740

1-İdarenin a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ b) Adresi : Ayvalı Mahallesi Gazze Caddesi No: 7 06760 Etlik KEÇİÖREN/ANKARA c) Telefon ve faks numarası : 3129062000 - 3129062969 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : TEMİZLİK MALZEMESİ 37 KALEM ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 37 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Ayniyat Deposu ç) Süresi/teslim tarihi : İdarenin, işe başlanılmasından itibaren ilgili kalemlerin teslimi ile ilgili bir talebi olması durumunda, siparişin yükleniciye tebliğ edildiği tarihi izleyen 10 (on) takvim günü içerisinde malzemeler ayniyat deposuna belge karşılığı teslim edilecektir. Siparişin yükleniciye tebliğ edildiği tarihte sözleşmenin bitimine 10 (on) takvim gününden az süre kalması ve idaremizin ilgili kalemlerin teslimine ilişkin talebinin olmaması gibi durumlarda sözleşmenin süresi olan 45 (kırkbeş) takvim günü aşılmayacak ve malzemeler bu süre içerisinde teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalandığı gün işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.04.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Ayvalı Mahallesi Gazze Caddesi No: 7 B Blok 3. Kat B 313 Etlik-Keçiören /ANKARA



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: İstekliler teklif vermiş oldukları ürünlerin tamamına veya idarenin bildireceği ürünlere ait teknik özelliklerini gösteren katalog veya broşürleri İdarece tevsik edici belgelerin sunulması tebligatına istinaden belirtilen süre içerisinde idareye sunulacaktır.

İstekliler teklif vermiş oldukları ürünlerin tamamına veya idarenin bildireceği ürünlere ait birer adet numuneyi idarenin numune işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi tebligatına istinaden belirtilen süre içerisinde idareye teslim edeceklerdir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

