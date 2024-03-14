T.C. ANKARA GAYRİMENKULSATIŞ İCRA DAİRESİ 2021/621 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/621 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Mamak İlçe, BAHÇELERÜSTÜ-İMAR Mahalle/Köy, 37519 Ada, 4 Parsel, 1. Bodrum Kat, 9 nolu Bağ ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)
Adresi : Bahçelerüstü Mahallesi, Arif Yaldız Caddesi No: 89/A, Mamak/Ankara Mamak / ANKARA
Yüzölçümü : 750 m2
Arsa Payı : 116/750
İmar Durumu :Yok (Müdürlüğümüz dosyasında geniş evsafı mevcuttur.)
Kıymeti : 2.220.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu Kaydındaki gibidir. Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri :
|1. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:22
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:22
|2. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 10:22
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 10:22
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.