T.C. ANKARA GAYRİMENKULSATIŞ İCRA DAİRESİ 2021/621 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/621 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Mamak İlçe, BAHÇELERÜSTÜ-İMAR Mahalle/Köy, 37519 Ada, 4 Parsel, 1. Bodrum Kat, 9 nolu Bağ ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Bahçelerüstü Mahallesi, Arif Yaldız Caddesi No: 89/A, Mamak/Ankara Mamak / ANKARA

Yüzölçümü : 750 m2

Arsa Payı : 116/750

İmar Durumu :Yok (Müdürlüğümüz dosyasında geniş evsafı mevcuttur.)

Kıymeti : 2.220.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu Kaydındaki gibidir. Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:22 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 10:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 10:22

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.