ANKARA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/374 Esas

KARAR NO : 2021/150

Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davacı T.C Maliye Hazinesi vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay 5.Hukuk dairesinin 20/12/2023 tarih 202/10246 esas ve 2023/12894 sayılı kararı ile,

Yargıtay kararının düzeltilmesi 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun (1086 sayılı Kanun) 440 ıncı maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Mahkemece verilen karar, Dairemizce yasal ve hukuki dayanakları gösterilmek suretiyle onanmış olup, karar düzeltme istemi 1086 sayılı Kanun'un 440 ıncı maddesindeki nedenlerden hiçbirisine dayanmamaktadır. Bu nedenle yerinde olmayan istemin reddi gerekmiştir.

HÜKÜM :

Davacı idare vekilinin karar düzeltme talebinin REDDİNE,

1086 sayılı Kanun'un 442/son ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 4 üncü ve 7 nci maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası delaletiyle takdiren 1.471,00 TL para cezasının karar düzeltme talep edenden tahsiline; 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 13/j maddesi gereğince davacı Hazine harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına 20.12.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verilmiş, davalı Ayşe Güzey, Veysel Yurdasın, Tahsin Çalışal, Hüseyin Özer ve Fatma Belkız'a tebligat yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.