FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finalde

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Carsten Straube, Gintaras Maciulis, Alexandre Deman
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Bouteille 8, Berkay Candan 2, Scrubb 12, Egemen Güven, Can Mutaf, Egehan Arna 3, Muhammed Baygül 12, Boutsiele 15, Cavanaugh 16, Kell 5, Taylor 15
PORTO: Sa 6, Harrison 11, Cardoso, Guerreiro, Barber 2, Monteiro, Fayne 10, Kloof 4, Melvin 6, Omlid 6, Queiroz 7
1'İNCİ PERİYOT: 31-14
DEVRE: 53-28
3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-44
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.