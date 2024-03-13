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FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finalde

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında 90-80 mağlup olduğu Porto'yu rövanşta 88-52 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Mücadelenin en skorer ismi ise Bahçeşehir Koleji'nde 16 sayı kaydeden Tyler Cavanaugh oldu. Bahçeşehir Koleji yarı finalde Varese - ERA Nymburk eşleşmesinin tur atlayanı ile kozlarını paylaşacak.

FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finalde mask
FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finalde
FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finalde
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SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Carsten Straube, Gintaras Maciulis, Alexandre Deman

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Bouteille 8, Berkay Candan 2, Scrubb 12, Egemen Güven, Can Mutaf, Egehan Arna 3, Muhammed Baygül 12, Boutsiele 15, Cavanaugh 16, Kell 5, Taylor 15

PORTO: Sa 6, Harrison 11, Cardoso, Guerreiro, Barber 2, Monteiro, Fayne 10, Kloof 4, Melvin 6, Omlid 6, Queiroz 7

1'İNCİ PERİYOT: 31-14

DEVRE: 53-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-44

13 Mar 2024 - 21:12 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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