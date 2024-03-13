13 Mar 2024 - 21:12 - Spor

FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finalde

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında 90-80 mağlup olduğu Porto'yu rövanşta 88-52 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Mücadelenin en skorer ismi ise Bahçeşehir Koleji'nde 16 sayı kaydeden Tyler Cavanaugh oldu. Bahçeşehir Koleji yarı finalde Varese - ERA Nymburk eşleşmesinin tur atlayanı ile kozlarını paylaşacak.