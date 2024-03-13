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Denizdeki hortum kamerada

Antalya'nın Kemer ilçesi yakınlarında denizde çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Denizdeki hortum kamerada
Denizdeki hortum kamerada
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Antalya'nın Kemer ilçesi yolu üzerinde, akşam saatlerinde denizde hortum oluştu. O sırada yoldan geçmekte olan Tuncay Peker adlı vatandaş, denizdeki hortumu cep telefonuyla kayıt altına aldı. Tuncay Peker, "Güzel bir doğa olayı. Yakından görmek ve çekmek güzeldi" dedi. Hortum, saniyeler içerisinde denizde kayboldu.

# bir, hortum, Antalya

13 Mar 2024 - 20:48 DHA Antalya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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