Kurum'dan İstanbul değerlendirmesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane Mitingine katıldı. Kurum, “Yaklaşık 70 gündür sahalarda İstanbul'umuzla ve Kağıthaneli kardeşlerimize hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çabalıyoruz. Biz hazırız, sabırsızlıkla bu şehrin sorunlarına çözüm üretmek için dertlerine derman olmak için 1 Nisan'ı bekliyoruz. Çünkü İstanbullu kardeşlerimiz artık bizi bekliyor. Kağıthaneli kardeşlerimiz artık bizi bekliyor. Ve İstanbul'umuz, Kağıthanemiz artık kararını vermiştir. Kimler 31 Mart'ın sonucunu merak ediyorlarsa gelsinler Kağıthane’ye baksınlar. Bugün bu meydan reklam belediyeciliği değil, gerçek belediyecilik diyor. İnşallah 31 Mart'ta Kağıthane Cumhur İttifakı diyecek. Maalesef İstanbul'umuz 5 yıldır artık şu beceriksiz, liyakatsiz yönetimin elinde maalesef çile çekiyor. Bugün baktığınızda CHP'li İBB yönetiminin Kağıthane'ye, burada sizler için en ufak bir yatırım yaptığını gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü böyle bir dertleri yok. Sizlere en ufak bir hizmet getirdiklerini gördünüz mü? İşte Kağıthane'nin en önemli sorunlarının başında ulaşım geliyor. Ardından kentsel dönüşüm geliyor. Burada kentsel dönüşümü neden başlatmadılar? Neden? Burada vatandaşımızın trafik çilesini bitirmek için tek bir adım atmadılar. Ama atmazlar. Bunlar hizmetten anlamaz. Bunlar hizmet üretmez. Eser üretmez. En iyi yaptıkları şey yalan söyler. Sürekli yalan söylüyorlar. İşte dün birine daha şahit olduk. Biz İstanbul'a hükümetten 5 kat daha fazla icraat yaptık diyor. Kardeşlerim bunların yalandan başka icraatını gördünüz mü? Göremezsiniz. İşte ortada 5 yılda tek bir metro ihalesine çıkmadılar. Bu da yetmezmiş gibi rahmetli Kadir abi zamanında orada temellerini attığımız metro ihalelerini ben yaptım diyerek sıfırdan yaptım diyerek yalan söylüyor. Emek hırsızlığı yapıyor. Proje hırsızlığı yapıyor. Şu üç günlük dünyada yalan söylemedikleri tek bir gün bile yok. Her güne bir yalan sığdırıyorlar. Bunların bu anlayışı artık bu yalanlarını biz yüzlerine söylemekten bıktık. Ama onlar yalan söylemekten bıkmadılar. Buradan bir kez daha ifade ediyorum. Tembel başkanın son 5 yılda İstanbul'da yaptığı tek bir metro ihalesi yok. Bizim yaptığımız metro ihalelerini iptal ederek, orada gidip o metro temellerine hafriyat dökerek tarihe geçtiler. Açtım dediği 47 kilometrelik metro hattının sadece 8 kilometresi bu başkan döneminde yapıldı. 8 kilometre. Fazla olsa biz derdik ki evet fazla yaptık. Yani biz niye yapılanın emeğin karşılığını vermeyelim" diye konuştu.

"31 MART AKŞAMI KAĞITHANE'MİZLE, İSTANBUL'UMUZDA SANA SANDIKTA GEREKEN CEVABI SORACAK"

Kurum, “Bunu yapmadı dediğimizde zaten ben çıkıp yaptım diyemiyor. Daha birkaç gün önce yalanlarını yüzlerine vurduğumuzda hemen elleri ayaklarına dolaştı. Öyle korktular ki, 4 yıl önce hafriyat döktükleri Sancaktepe-Yenidoğan hattını şimdi alelacele, orada önce metro hattının ismini değiştirdiler. Sonra da sözde yapım çalışmalarına başlama töreni yaptılar. Yapım çalışmalarına başlama töreni. Siz böyle bir tören duydunuz mu? Yani ya temel atarsın ya açılış yaparsın. Bunların töreni işe başlama töreni. Yapraklardan alkış bekleme töreni. Temel atmama töreni. Yeni icatları bu dönemde gördük. Bakın temel atma değil hizmete alma değil çalışmaya başlatma töreni yapıyorlar. İnşallah 31 Mart akşamı Kağıthane'mizde, İstanbul'umuzda sana sandıkta gereken cevabı soracak" ifadelerini kullandı.

"MAALESEF HER İŞTE OLDUĞU GİBİ BURADA DA VAATLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEDİLER"

650 bin riskli yapının tek tek dönüşümünü yapacaklarını vurgulayan Kurum, İBB’nin 115 bin konutun dönüşümünü yapacakları vaadinde bulunduğunu ama sadece 5 bin 489 konut yapıldığını söyledi. Kurum, “Maalesef her işte olduğu gibi burada da vaatlerini gerçekleştirmediler. Ama biz İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar Kağıthane'deki vatandaşlarımızın korkusu, endişesi gidene kadar burada olacağız. Biz hep bu anlayışla çalıştık" dedi.