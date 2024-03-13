UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk maçta net bir galibiyet aldıklarını belirten teknik direktör İsmail Kartal, “Biz orada 3-0 değil de maçı kazanmak ya da en kötü beraberlikle ayrılmayı planlıyorduk. Onlar bir sistem takımı ama bizim kaliteli oyuncularımızın olduğunu ve kazanabileceğimizi biliyorduk. Çok güzel bir maç oldu, güzel bir futbol akşamı oldu. Avantajlı geldik. 3-0 galibiz ama henüz turu garantilemedik. Futbolda her şey olabilir. Taraftarımız önünde aynı ciddiyette elimizden gelenin en iyisini yapıp mücadelemizi vererek bu turu geçmek istiyoruz. Çeyrek finale kalmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“ROTASYON KISMEN OLABİLİR”

İsmail Kartal, geçen hafta oynanan ilk maçtan sonra 1 gün dinlendiklerinin altını çizerek, “Rotasyon kısmen olabilir. Avrupa'dan sonraki maçlar zor geçiyor. Rakibimizin de maçı zor geçti. Daha iş bitmedi, oyuncularımız 'Aynı şekilde mücadele edebilirsek yenebiliriz.' bilincindeler. Yarın aynı ciddiyetle maçımızı oynayacağız. Rehavet olmaması gerekiyor. 3-0 kazandık diye her şey bitmediğini altını çizerek söylüyorum. En büyük motivasyonumuz 3-0 kazandık diye turu geçmedik. Kendi taraftarımız önünde maçı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Takımdaki eksik oyuncular nedeniyle Dusan Tadic'in dinlendirilemediğine dair bir soruya Kartal, şöyle yanıt verdi:

"Tadic bu periyoda alışkın bir oyuncu. Alışık olduğu için oynamaktan keyif alıyor. İrfan Can düzeldi, onun da girişiyle elimiz rahatladı. Kent de listede. King'in tedavisi devam ediyor. Net tarih belli değil."

“AVRUPA KUPALARINDA GİDEBİLECEĞİMİZ YERE KADAR GİDECEĞİZ”

Süper Lig’de şampiyon olacaklarına takım olarak inandıklarını yineleyen Kartal, “Avrupa kupalarında gidebileceğimiz yere kadar gideceğimizi biliyoruz. Takımın enerjisi yüksek, fizik olarak iyi durumdayız. Geriye düştüğümüz maçlarda reaksiyon ortaya koymak kolay bir iş değil. Taktik disipline bağlı şekilde bunu başarabiliyoruz, bu önemli bir silah” diyerek sözlerini tamamladı.