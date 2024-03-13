Sivas'ta toplu açılış törenine katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yozgat’taki programının ardından YHT ile Sivas’a geçti. Bakan Uraloğlu ilk olarak Sivas Valiliği'ni ziyaret etti. Burada Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Uraloğlu, Vali Yılmaz Şimşek'ten kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Uraloğlu daha sonra Sivas- Malatya karayolu üzerine yapılan Yağdonduran Tüneli ile Sivas Belediyesi tarafından kentin trafiğini rahatlatmak için yapımı tamamlanan Alibaba- Kılavuz Bağlantı Yolu ve ulaşım projelerinin toplu açılış programına katıldı. Programa ayrıca Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

'KIŞIN AKSAYAN ULAŞIMI TÜNEL KONFORUYLA KESİNTİSİZ HALE GETİRDİK'

Sivas’ın konumu gereği ülkenin tüm kara ve demiryolu güzergahlarının arasında bir köprü niteliği taşıdığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bu nedenle Sivas'ın ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkındayız ve tüm projelerimizi yakinen takip ediyoruz. Şehrimizin ulaşım ve haberleşme yatırımları için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bugüne kadar Sivas’ın ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 171 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 24 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 836 kilometreye, 7 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 585 kilometreye yükselttik. Sivas’ı Erzincan’a, Kayseri’ye, Tokat’a, Yozgat’a ve Kahramanmaraş’a bölünmüş yollarla bağladık. Sivas’ımızda hiç tünel yoktu, 3,8 kilometre uzunluğunda 3 tünel inşa ettik" ifadelerini kullandı.

'41 MİLYAR 404 MİLYON PROJE BEDELİ İLE 21 AYRI KARAYOLU PROJESİNE DEVAM EDİYORUZ'

Sözlerini sürdüren Bakan Uraloğlu, "Şu anda da 41 milyar 404 milyon lira proje bedeli ile 21 ayrı karayolu projesine devam ediyoruz. Bunların en önemlilerinden ikisi, açılışı için bir araya geldiğimiz Yağdonduran Tüneli ve bağlantı yolları ile Numune Hastanesi Köprülü Kavşağı projelerimizdir. 1750 metre rakımlı Yağdonduran Geçidinde hayata geçirdiğimiz 850 metre tünel, 717 metre aç- kapa yapısı olmak üzere toplam 1567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tünelimizi; bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında, çift tüplü olarak inşa ettik. 1674 metre kotunda başlayan tünelimiz, yüzde 2 eğimle devam ederek 1705 metre kotunda sona eriyor. Tünel projesinin toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 5 kilometreye ulaşıyor. Kış aylarında yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle zaman zaman aksayan ulaşımı, tünel konforuyla kesintisiz hale getirdik. Özellikle ağır taşıt trafiği tarafından önce tırmanarak ardından inilerek zorlukla aşılan güzergahta daha hızlı ve güvenli ulaşım tesis ettik. Güzergah üzerinde bulunan keskin virajlar ve dik rampaları standartlara uygun hale getirdik. Ayrıca Sivas- Malatya ulaşımının yanında ülkemizin güneyi ile kuzeyi arasında yüksek standartlı karayolu bağlantısı tesis ederek, sanayi, ticari ve tarımsal ürünlerin daha hızlı nakledilmesini sağladık" dedi.

Konuşmaların ardından ilk olarak canlı bağlantı ile Yağdonduran Tüneli’ne bağlanılarak açılış yapıldı. Daha sonra ise Sivas Belediyesi tarafından yapılan ulaşım projelerinin açılışı gerçekleştirildi.

TÜRASAŞ BOJİ ÜRETİM FABRİKASI AÇILDI

Bakan Uraloğlu daha sonra yapımı tamamlanan Sivas Türasaş Boji Üretim Fabrikası’nın açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2002 yılından itibaren demiryollarını bir devlet politikası olarak ele aldık ve öncelikli sektör olarak belirledik. Demiryolu hatlarımızın limanlara, havaalanlarına, lojistik merkezlere bağlantısını sağlayarak demiryollarımızı kombine taşımacılığa uygun yeni bir anlayışla ele aldık. Sadece doğu- batı hattında değil, kuzey- güney kıyılarımız arasında da demiryolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hale getirmeyi planladık. Son 22 yılda demiryollarına 57 milyar doların üstünde yatırım gerçekleştirdik. Demiryollarımızın tamamını elden geçirdik ve yeniledik" diye konuştu.

'BİZ HİÇBİR PROJENİN ÜSTÜNÜ HAFRİYATLA KAPATMADIK'

Seçime az bir zaman kaldığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bu sürecin şimdiden milletimize hizmet yolunda hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Her seçimde vaatler yarışır, milletimiz bir tercih yapar. 5 yıl sonra da kazanan adaylar milletimizin huzuruna başkan olarak çıkarak icraatlarını ortaya koyar. Görüyoruz ki; bazı belediye başkanları yerine getirmedikleri vaatlerinin üstünü örtmek için oraya buraya saldırmaktadır. Bugün de İBB'nin bizi taşeron olarak suçlar gibi konuştuğuna şahit olduk. Çok şükür; biz milletimize hizmet yolunda, milletimizin daha iyi şartlarda yaşaması için gerekirse işçi oluruz, taşeron oluruz. Çünkü biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya talibiz. Biz bugüne kadar hiçbir projenin üstünü hafriyatla kapatmadık. Temel atmama törenleri yapmadık. Çalıştık, uğraştık, bütün mücadelemiz milletimizin yaşam kalitesini yükseltmek için oldu. Milletimiz de bunu gördü ve takdir etti, etmeye de devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'REKABETİN SEVGİ VE SAYGI ÇERÇEVESİNDE YAPILMASINI İSTİYORUZ'

Sözlerini sürdüren Bakan Uraloğlu, "Milletimiz bize karşı kullanılan bu dil ve üsluba en güzel cevabı sandıkta verecektir. Biz rekabetin sevgi ve saygı çerçevesinde yapılmasını istiyoruz. O nedenle kullanılan kelimelere cevap verme gereği hissetmiyorum. O da bakanlık olarak, hükümet olarak yaptığımız metro hatlarının maliyetleri konusu. Bakanlığımız tarafından İstanbul’da tamamlanmış ve yapımı devam eden 98,8 kilometre uzunluğundaki 7 raylı sistem hattının maliyeti 129 milyar liradır. Belediyenin vergi gelirleri üzerinden kesilen ödemesi ise sadece 12,8 milyar liradır. Üstelik metroların işletme gelirleri belediyelerin kasasına gitmektedir. Sayın Başkan kendisi de söylüyor. Yapım süresince belediyenin kasasından bir kuruş çıkmamış. Sonra da bütün belediyelere olan uygulama yapıldı. Bu konu ile ilgili son söz; nazar etme ne olur, çalış senin de olur" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından fabrikanın açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler fabrikayı gezdi.

Hüsnü Ümit AVCI- Alperen YILDIZ/ SİVAS,