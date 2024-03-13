Rusya’nın Ryazan şehrindeki petrol rafinerisini vurdu

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Gazeteci İsmet Yüksel, sosyal medyada Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırı görüntülerini paylaştı.

Yüksel;"Ukrayna’dan kalkan Dronlar 500 km uçup Rusya’nın Ryazan şehrindeki petrol rafinerisini vurdular. Hasarın çok büyük olduğu söyleniyor. ifadelerini kullanarak paylaşımı yaptı.