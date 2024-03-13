Rusya’nın Ryazan şehrindeki petrol rafinerisini vurdu

Gazeteci İsmet Yüksel, sosyal medyada Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırı görüntülerini paylaştı.
Yüksel;"Ukrayna’dan kalkan Dronlar 500 km uçup Rusya’nın Ryazan şehrindeki petrol rafinerisini vurdular. Hasarın çok büyük olduğu söyleniyor. ifadelerini kullanarak paylaşımı yaptı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.