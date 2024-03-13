Uğur Gürses enflasyonu değerlendirdi

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, sosyal medya üzerinden enflasyonla ilgili bir değerlendirme yaptı.

Gürses;"Yine ve yeniden hatırlatmak lazım: Eylül 2021'de faizleri indirince kur ve enflasyon patlamış, ülkeyi yönetenler "Dünyada da enflasyon var" söylemini bahane olarak ileri sürmüşlerdi. Özellikle de tüm haneleri vuran gıda fiyat patlaması için... Dünyadaki gıda enflasyon endeksi, çıkış noktasının bile altına geriledi. Bizde ise 'roketlemeye' devam etti. Resmi yalanlar unutulmasın..." ifadelerini kullandı.