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Yapay zeka yasasını kabul etti

Avrupa Birliği Parlamentosu, bugün Yapay Zeka Yasası’nı oylayarak kabul etti. Yasada, biyometrik tanımlama sistemlerinin kullanımına ilişkin sınırlamalar dahil yapay zekaya dair bazı önlemler yer aldı. Yasada, 'deepfake' olarak bilinen manipüle edilmiş içeriğin bunu yansıtacak şekilde etiketlenmesi yer aldı.

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AB Parlamentosu, Yapay Zeka Yasası’nı bugün 523 lehte, 46 aleyhte ve 49 çekimser oyla kabul etti. Yasa, hassas özelliklere dayalı biyometrik kategorizasyon sistemleri ve yüz tanıma veritabanları oluşturmak için internetten veya güvenlik kamerası görüntülerinden yüz görüntülerinin hedeflenmemiş bir şekilde toplanması dahil vatandaşların haklarını tehdit eden yapay zeka uygulamalarını yasakladı. Ancak kolluk kuvvetleri, adli izin dahilinde kayıp bir kişinin hedefli olarak aranması veya bir terörist saldırının önlenmesi gibi durumlarda yapay zekayı sıkı denetimler altında kullanabilecek.

Yasa kapsamında işyerinde ve okullarda duygu tanıma, sosyal puanlama ve insan davranışlarını manipüle eden veya insanların zayıflıklarını istismar eden yapay zeka uygulamaları da yasaklandı.

AB vatandaşları, yasa dahilinde yapay zeka sistemleri hakkında şikayette bulunma ve haklarını etkileyen yüksek riskli yapay zeka sistemlerine dayalı ‘kararlar’ hakkında açıklama alma hakkına sahip oldu.

Yasada ‘deepfake’ konusunda öne çıkan maddede şu ifadelere yer verildi;

“Ayrıca, yapay veya manipüle edilmiş görüntü, ses veya video içeriklerinin (‘deepfakes’) bu şekilde açıkça etiketlenmesi gerekmektedir.”

Yapay zeka konusunda dünyanın ilk bağlayıcı yasası, hukukçu-dil uzmanı tarafından nihai bir kontrole tabi tutulacak ve daha sonra AB Konseyi tarafından resmi olarak onaylanacak.

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13 Mar 2024 - 17:20 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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