"Cumhur İttifakı'nın karşısında kardeşlik ittifakı var"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında Ödemiş Hükümet Konağı önünde halk buluşmasına katıldı. Konuşmasında partisine bağlılığından söz eden Özel, mevcut Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'i örnek göstererek "Ben, dedesi, babası CHP'li birisiyim. 1999'da parti baraj altı kaldı. Manisa'da düşük oy aldı. O gün de CHP'liydik. Damarımızdan CHP'nin renkleri akar. Bir partili Mehmet Eriş gibi olmalı. Bir emekli öğretmen ve 10 yıldır hizmet ediyor. Bir görev emanet edilecekse onun gibi emanet edilmeli. Kendisine minnetlerimi sunuyorum. Partimin 8'inci genel başkanı olarak görevi bırakırken Mehmet Eriş'in iç huzurunda olmayı isterim. Aday gösterildiği gün herkes partili olur. Önemli olan görevi bırakırken partisi için çalışmaktır. Yeni adayımız Mustafa Turan ise hayvancılığı, çiftçiliği bilir. Sizin ekmeğinizi, kazandığınız işi yapa yapa gelmiş biridir. Bundan sonra Ödemiş'i haramdan ve yalandan korkan güzel insanlarla aynı coğrafyanın insanına emanet ediyoruz" dedi.

'4 YIL BOYUNCA SEÇİM YOK, ACI REÇETE GELİYOR'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ile Mustafa Turan'ın Ödemiş için birlikte çalışacağını kaydeden Özel, başkan adaylarına güvendiğini belirterek Ödemiş'i hiç yalnız bırakmayacaklarını belirtti. 31 Mart seçimlerinde adaylarına destek isteyen Özel şöyle devam etti:

"31 Mart'tan sonra iktidar, 'Emekliye 10 bin lira veriyorum sesi çıkmıyor, çiftçi borcunu ödeyemiyor sesi çıkmıyor. İşçilerin aldığı maaş ay sonuna yetmiyor, sesi çıkmıyor' derse, 4 yıl boyunca seçim yok, acı reçete geliyor. Acı reçeteyi holdingler, zengin müteahhitler almıyor. Esnaf, çiftçi bu zorluklarla karşı karşıya kalıyor. 1 Nisan'da bu hükümet 'Bu kadar eziyet çektiler yine de oy verdiler' derlerse yapacak bir şey yok. Ama bir gün önce yapacak bir şey var. 31 Mart'ta sandık var. Bu bir yerel seçim. Çalışkan, dürüst insanlara ilçenizi emanet edeceksiniz. Ama ülkeyi yönetenlere mesaj verebileceğiniz bir seçim. Hayat pahalığından şikayeti olan herkes bir kırmızı ışık yakarsa o zaman bir ümit var. 31 Mart'ta yöneticilere sesimizi duyurmaya var mıyız?"

'EMEKLİNİN 5,5 ÇEYREK ALTIN KAYBI VAR'

Konuşmasında iktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Özel, "Recep Tayyip Erdoğan 3 Kasım 2002 günü iktidara geldi. Kendisi martta başbakan oldu. Geldiği gün bir emekli maaşı 1,5 asgari ücret düzeyindeydi. Tayyip Bey bu düzeni bozmasaydı, her yıl emekliyi enflasyona ezdirmeseydi, 1'e 1,5 düzenini bozmasaydı bugün 10 bin lira alan emekli 26 bin lira alacaktı. Ama bugün alınan para 10 bin lira. En düşük emekli maaşı ile Tayyip Bey geldiği gün 8 çeyrek altın alıyordu. Aldığınız 10 bin lira bugün 2,5 çeyrek altını zor alıyor. Arada 5,5 çeyrek altın kayıp var. Ödemiş'ten bir emekli bir çeyrek altını düşürse cebinden, bütün gün gezip arar, kahrolur. Recep Tayyip Erdoğan emekliyi enflasyona ezdirdiği için her emekli 5,5 çeyrek altını her ay kaybediyor" ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2015 yılında emekliye iki bayramda birer ikramiye sözü verdiğini hatırlatan Özel, "'Veremezsin' dediler. 7 Haziran'da emekli gücünü gösterdi oylarını AK Parti'ye vermedi. 1 Kasım'da yeniden seçime giderken 'Ben de vereceğim' dedi. 2018'de bin lira verdi, itiraz ettik. O beğenmediğimiz bin lira tam 24 kilo dana kıyması alıyordu. Bugün ikramiyeyi 3 bin lira yaptı, 6 kilo dana kıyma zor alınıyor" dedi.

'SARAYDA BİR ASGARİ ÜCRET 55 SANİYEDE HARCANIYOR'

Özel, ramazanda iftar sofrası ardından da bayram sofrası kurulacağını belirtip, "2018'den bugüne 16 kilo dana kıyması kayıp. Sorarım size 2018'den bugüne böyle bir kayba uğrayan hangi fabrikatör var? Ama 'Emekliye 7 bin lira verelim' dedim. 'Para yok' diyor. Beşli çeteye, müteahite, saraya var. Bir asgari ücret sarayda 55 saniyede harcanıyor. 10 bin liralık sizin maaşınız sarayın 26 saniyelik harcamasına denk geliyor. Her şeye para bulanlar emekliye para bulamıyor. Emekliye para yoksa emekliden Tayyip Bey'e oy var mı? Emekliler, emekçiler sakın unutmayın; sizi ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi var o da CHP'dir" ifadelerini kullandı. Üniversite öğrencilerine verilen kredilerle ilgili de konuşan Özel, "Recep Tayyip Erdoğan ilk geldiğinde üniversiteliye verdiği kredi 300 TL'ydi. Bugün 2024 yılında verdiği kredi 2 bin TL. 300 TL nere 2 bin TL nere? 2014'de o parayla 333 tane gevrek alınıyordu bugünkü 2 bin TL ile 200 gevrek alınıyor. Öğrencinin cebinden her gün 133 gevrek çalıyorlar. Boyoza baktım 2014'te 60 kuruş. 300 liralık krediyle 500 boyoz alabiliyorlardı. Boyoz 10 lira şimdi 200 tane alabilir. Öğrencinin cebinden 300 tane boyozu Erdoğan almıştır."

‘TAYYİP'İ ÜZMEYEN İSTATİSTİK KURUMU'

Özel sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye İstatistik Kurumu neyin kısaltmasıdır? 'Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu'. Emekliyi üzüyor. Çünkü siz zammı onun ilan ettiği enflasyona göre alıyorsunuz. TÜİK hesabıyla geçen ay fiyatlar 4,53 artmış. 118 ülkenin yıllık enflasyonundan fazla bir aylık enflasyonumuz. Hal böyle olunca faizler tırmandı, insanlar ev araba alamaz oldu. Bugün 3 milyon liralık ev için ayda 100 bin lira taksit ödemen lazım. Bugün evi olmayanın ev almasının iki çaresi var. Ya piyangodan para çıkacak ya da uzaktan bir miras kalacak. Böyle yoksulluk varken uzaktan zengin akraba da gelmez."

'EN GÜÇLÜ İTTİFAK BİZİZ'

Türkiye'de genç işsizliğin arttığını söyleyen Özel, "Bu ülkenin güzel gençleri dünyanın başka ülkelerinde hayal kuruyor. İşte beka sorunu budur. Gençlerin umudu olmak durumundayız. Onlara sahip çıkmak, iş bulmak ve bu ülkeye bağlamak durumundayız" dedi. Cumhur İttifakı'nın HÜDA PAR ile iş birliği yaptığını öne süren Özel, "Bu korku, şantaj, küfür ittifakının karşısında güçlü bir ittifak var. İçlerinde sosyal, milliyetçi, muhafazakar demokratları var. Bizim adımız 'Türkiye ittifakı.' Türkiye ittifakının renkleri ay yıldızlı, al bayrağın renkleridir. Türkiye gol atınca ayağa kalkan herkes, bu memleketin varlığını, birliğini savunan herkes Türkiye ittifakındadır. En güçlü ittifak biziz. Ödemiş kazanacak, Türkiye kazanacak" açıklamalarında bulundu.

TİRE'DE KOOPERATİFÇİLİK MODELİ

Ardından Tire ilçesinde partisinin ilçe başkanlığı önünde halka seslenen Özel, "Yağmur berekettir, gelecek güzel günlerin habercisidir. Tire'yi memleketimiz biliyoruz. 31 Mart'ta Tire'de büyük bir heyecan var. Tire, 'İşim gücüm Tire' diyen 39 yaşındaki adayımız Hayati Okuroğlu'na belediyeyi teslim etmek için gün sayıyor" dedi. Özel, Tire adayı Okuroğlu'nun anket sonuçlarına göre 4 puan önde gittiğini belirterek şöyle devam etti:

"Tire'de artık halkçı bir belediye olsun isteyen kim varsa esnafı, emekliyi, çiftçiyi destekleyecek bir belediye başkanı için Hayati Başkanı destekleyecek. Tire'de bütün Türkiye'nin örnek aldığı Tire Süt Kooperatifi var. Bu, Karaoğlan Ecevit'in partimize emanet ettiği güçsüzlerin güçlülere karşı omuz omuza verdiği hem kazandığı hem kazandırdığı bir yönetim biçimi. 'Tire Süt Kooperatifi' deyince Aziz Kocaoğlu'na bir selam yolluyoruz. Aziz Başkan, Tunç Başkan'a devretti. O da 1 Nisan itibariyle görevi bir başka güçlü kooperatifçiye, kalkınmanın kırsaldan başladığına inanan birisine artık İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni devredecek."

'ÇİFTÇİLERİN 178 MİLYAR ALACAĞI VAR'

Çiftçilerin sorunları olduğunu dile getiren Özel, "Avrupa Birliği fonlarının yüzde 35'ini doğrudan tarımı destekleme projelerine veriyor. AB fonlarının iki euro'sundan bir euro'su çiftçiye ayrılmış. Türkiye'de iki liranın birini bırakın, kanuna göre milli gelirin yüzde 1'i çiftçilere verilmek zorunda. Geçen sene bu yüzde 1'in karşılığı 263 milyar ediyordu sadece 85 milyar verdiler. Çiftçilerin, 178 milyar alacağı var. Kur korumalı mevduat hepimizin sırtından zenginlere verilen farktır. Kur korumalı mevduatın toplamı 152 milyar" ifadelerini kullandı.

'OY VERENLER PİŞMAN OLDU'

Özel, seçim çalışmaları kapsamında daha sonra Bayındır ilçesinde halkla buluştu. Özel, "Adayımız Davut Sakarsu Başkan Bayındır'a sahip çıkmak için gün sayıyor. Karşımızda Cumhur İttifakı var. Onlara oy verenler iyi olsun diye verdiler ama pişman oldular. Yoksul kaldılar, borçlarını ödeyemez hale geldiler. Cumhur İttifakı'nın karşısında kardeşlik ittifakı var. Ülkesini sevenlerin milletine sahip çıkanların ittifakı var. Bizim ittifakımız Türkiye ittifakı. Yağmur gibi oyları sandıkta buluşturun" dedi.

'HERKESE EŞİT HİZMET SUNACAĞIZ'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay da konuşmasında şunları söyledi: "Belediye başkanı olduktan sonra Küçük Menderes'e atlas şantiyesini kuracağım. Beklediğiniz yol hizmetini en kısa sürede yerine getireceğim. Su fiyatlarında iki yıl içinde en uygun su veren belediye olacağız. İzmir'in köyleri, ilçeleri ve merkezi ile tüm kardeşlerimize hizmet edeceğiz. İlçe belediye başkan adaylarımızla birlikte, herkese eşit hizmet sunacağız. Biz size hizmet etmek için buradayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde kahramanların toprağında, 1 Nisan'dan itibaren yeni bir hikaye yazmak üzere yoldaşımız olmaya var mısınız?" diye konuştu.