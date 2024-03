YOĞURTÇU: GÖZ GÖRMEZ BİLİNÇ GÖRÜR

Ali Baran Fayık

Günümüzde gün geçtikçe artan ekonomik krizden dolayı insanların temel ihtiyaçlarını zor karşılaştığı bir dönemde sanata ayrılan bütçe azalmaya devam ediyor. Vatandaşların evine ekmek götürme telaşından dolayı sanata olan ilgi ise düşmeye başladı. Bu bağlamda küçük yaşta sanatla uğraşmaya başlayan ve pandemi döneminde sergi salonlarının kapanmasından dolayı evinin bir odasını sergi salonuna çevirerek ürettiği eserleriyle dikkatleri çeken Sanatçı Gizem Babacan Yoğurtçu gazetemize röportaj verdi. Yoğurtçu, Eserlerinde psikolojik şiddet ağırlıklı olmak üzere, kadın şiddeti, katledilen çocuklar, kendine has alışmalara yer verdiğini söyledi.

‘KÜÇÜK YAŞTA SANATA BAŞLADIM’

Sanat ile ne zaman tanıştınız?

Gizem Babacan Yoğurtçu: Çok küçük yaşlarda tanıştım. İlk yeteneğimi fark eden annem oldu. Ankara'da Ziraat Bankası'nda hemşireydi. Röntgen servisinde film kutularının içinden kartonlar çıkardı. Onlarla maket yapmaya başladığımda daha okula başlamamıştım. Sonra elime geçen her şeyi dönüştürmeye başladım. İlkokula başladığımda öğretmenim el yeteneğimi desteklemeye başladı. Katıldığım yarışmalarda derecelere girmeye başladım. Hatta hiç unutmuyorum kendime elimde sandalet dikmiştim. Aldığım her kıyafetin üzerinde oynamaya başladım derken moda tasarımı üzerine eğitim almaya başladım. Bazı topluluklarda bir süre kostümcülük yaptım. Sonra hayat şartları vs derken yıllarca basın sektöründe çalıştım. Güncel haber sitem, dergim, cast ajansım ve yapım şirketim bünyesinde yıllarca bulundum. Tabii ki bu süre içinde sanattan asla uzaklaşmadım her daim üretmeye ve kendimi geliştirme gayret gösterdim. Sonrasında tamamen sanata yöneldim. Şu an kendi atölyemde birçok sanat dalına ait çocuklar ve yetişkinlere dair atölye çalışmaları yapıyorum.

İlk eserinizden bahseder misiniz?

Gizem Babacan Yoğurtçu: Profesyonel olarak ilk eserlerim 2021 yılında "Göz Görmez, Bilinç Görür" isimli atık malzemelerden oluşan geri dönüşüm sergimdi.

‘GÖZ GÖRMEZ BİLİNÇ GÖRÜR’

Pandemi sürecinde açmış olduğunuz sergi oldukça ilgi gördü. Serginizden bahseder misiniz?

Gizem Babacan Yoğurtçu: Evet sergi tahminimden de büyük ilgi gördü. Gerek yerellerde gerekse ulusal basında fazlasıyla yer verildi. Bu sebeple öncelikli olarak basın mensubu arkadaşlarıma tekrar çok teşekkür ediyorum. Her daim destek ve dayanışma içinde oldular. İlk olarak pandemi sürecinde sergi salonları kapalı olduğu için evinimin bir odasını sergi salonuna çevirerek sosyal medya hesabımdan sunmuştum. Pandemi dönemi hepimiz için hem ruhsal, hem de maddi olarak ciddi bir çöküş dönemi oldu. Birde pandemi de doğum yaptım. Her anlamda bir korku yaşadığım, tükeniyorum dediğim anda üretmeye başladığım bir dönem içine girdim. Ve gerçekten harika eserler ortaya çıktı. Sergimin ismine "Göz Görmez, Bilinç Görür" dedim. Psikolojik şiddet ağırlıklı olmak üzere, Kadın şiddeti, katledilen çocuklarımız, pandemi sürecinde intihara sürüklenen müzisyenlerimiz ve kendine has kimi çalışmalara yer verdim. Eserlerimde çıplak kadın bedenleri üzerine çalıştım. Şiddetin her türlüsü ağırdır fakat psikolojik şiddet kolay kolay gözle görülmez ve biz kadınlara yaşatılan gözle görülseydi ne olurdu diyerek bir yola çıktım. Eserlerin her birinin gerçek bir hikayesi var. Aynı zamanda da aslında hepimizin hikayesi bunlar.

‘EVİMİN ODASINI SERGİ SALONUNA ÇEVİRDİM’

Pandemi sürecinde sergi salonları kapalı olduğu için evimin bir odasını sergi salonuna çevirdim ve sosyal medya hesabımdan sanatseverlere ulaştırdım. Oldukça ses getiren bir sergi oldu. İnanılmaz olumlu eleştireler aldı. Tabii ki tepki gösteren bir kitlede oldu. Sonrasında sergimi dışarıya taşıdım. Esas zor olan süreç o zaman başladı. Sanıyorum biraz çıplaklıktan çekindiler ve korktular. Kendi kendime hep şunu söyledim çok doğru bir isim vermişim. Gerçekten göz var olan gerçeği görmüyordu, ancak bilinciyle bakabildiğinde insan doğruyu görebiliyordu. İnsanlarda bir önyargı oluştu. Bir anda hayata gözlerini ilk açtıklarında, yaşama tutunma organının meme olduğunu unutup, sadece bir cinsel obje olarak gördüler. Hikayelerini bile daha bilmeden okumadan bir ön yargıyla yaklaştılar. Sonunda sergim dışarıya taşındı. İçeriye ilk girdiklerinde meme gördüler, çıplaklık gördüler. Yakınlaşmalarını istedim hikayelerini okumalarını ve sonra çıplaklıktan uzaklaştılar. Dokunmalarını istedim o acıyı hissettiler. Ve artık tamam dedim oldu. Korkularını, tedirginliklerini yendiler ve empati devreye girdi. Çevrelerinde olup biten olayları anlamaya başlayarak bilinçleriyle görmeyi öğrendiler. Zaten biz sanatçıların görevi toplumsal olaylara değinmek, insanların çıkaramadığı ses olmanın yanında, çoğu zaman da aydınlatıcı olmak değil midir? Ama ebetteki bireysel olarak yapabileceklerimiz sınırlıdır. Her sorunu dile getirmek mümkün değildir. Bu ancak dayanışma içinde olduğumuz zaman mümkün olabilir. Bunu da elimizden geldiğince sağlamaya çalışıyoruz.

‘İLHAM KAYNAĞIM GECE VE MÜZİKTİR’

Sanatınızı icra ederken size neler ilham kaynağı oluyor?

Gizem Babacan Yoğurtçu: Bu konuda iki zıtlıktan bahsedeceğim. Ya tam sessiz çıt çıkmayan bir ortam bana ilham verir. Bu genelde gecedir. Ciddi anlamda gecenin sessizliği en büyük ilham kaynağımdan biri. Diğeri ise müziktir. Sanatın bir bütün olduğuna her zaman inanırım ve bu mutlak gerçektir bana göre. Bir diğer vazgeçilmezim, ilham kaynağım müziktir. Bu ikisinde harika fikirler üretimler çıkıyor ortaya.

‘SANATA AYRILAN BÜTÇE NEREDEYSE YOK’

Son olarak değinmek istediğiniz bir konu var mı?

Gizem Babacan Yoğurtçu: Bizler zor şartlar altında hayatımızı idame ettiriyoruz. Özellikle şu dönemde her şey çok daha zorlaştı ve sanata ayrılan bütçe neredeyse hiç yok. İnsanlar evlerine ekmek götürebilme derdine düştü. Konser, sergi, tiyatro, sinema vb yerlere gitmeleri her geçen gün zorlaşıyor. Zaten yaratılmak istenen de bu. Sanatçıların, aydınların günden güne yok olması, üretememesi. Her şeye rağmen kendi adıma ve yakın dostlarım adına konuşabilirim sadece, direniyoruz. Kendi sanat atölyemde emeğimi karşılamayacak ücretlere ya da ücretsiz atölye çalışmaları yapmak zorunda kalıyorum. İnsanların bu alanlardan uzaklaşmasını kesinlikle istemiyorum. Daha ne kadar dayanabiliriz bilemiyorum ama mücadele ruhumuzu kaybetmediğimiz sürece bir şeylerin değişebileceğine inancım tam.