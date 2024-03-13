Bakan Tunç'tan Eros açıklaması

İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kediyi döverek öldüren İbrahim Keloğlan bugün yapılan duruşma sonrası 2 yıl 6 ay ceza ve yurt dışı yasağı aldı.

Bunun üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Verilen ceza, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek cezadır." dedi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması şu şekilde; "İstanbul Başakşehir’de Eros isimli kedinin öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edilmişti.

İtirazın, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek kararın kaldırılması sonrasında yapılan yargılamada sanık hakkında alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiştir. Ayrıca sanık hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verilerek yurt dışına çıkışı yasaklanmıştır.

Verilen ceza, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek cezadır. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza karşı yapılan her türlü kötü muamelenin karşısında olmayı sürdüreceğiz."