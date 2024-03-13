13 Mar 2024 - 15:34- Gündem G:

Bakan Tunç'tan Eros açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eros isimli kediyi altı dakika boyunca döverek öldüren İbrahim Keloğlan'ın aldığı ceza hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Tunç'tan Eros açıklaması mask

İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kediyi döverek öldüren İbrahim Keloğlan bugün yapılan duruşma sonrası 2 yıl 6 ay ceza ve yurt dışı yasağı aldı.

Bunun üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Verilen ceza, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek cezadır." dedi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması şu şekilde; "İstanbul Başakşehir’de Eros isimli kedinin öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edilmişti.

İtirazın, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek kararın kaldırılması sonrasında yapılan yargılamada sanık hakkında alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiştir. Ayrıca sanık hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verilerek yurt dışına çıkışı yasaklanmıştır.

Verilen ceza, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek cezadır. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza karşı yapılan her türlü kötü muamelenin karşısında olmayı sürdüreceğiz."

# bakanyılmaztunç, ibrahimkeloğlan, eros, Bakan, açıklama, her, sosyal, istanbul, Başakşehir, Duruşma, medya, kabul

13 Mar 2024 - 15:34 İstanbul- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL