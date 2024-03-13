- Asayiş

20 milyon TL değerinde kaçak tütün ele geçirildi

Ankara'da, jandarma operasyonunda, piyasa değeri 20 milyon TL olan 19 ton kaçak tütün ele geçirildi.

20 milyon TL değerinde kaçak tütün ele geçirildi mask
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uzun süreli takibinde, A.E. ve M.M. isimli şüphelilerin kullandığı TIR'larda kaçak tütün olduğu tespit edildi. Şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Gölbaşı ilçesi yol kontrol noktasında durdurulan 2 TIR'daki aramalarda 19 ton tütün ve 128 elektronik sigara ele geçirildi. Ele geçirilen tütünün piyasa değerinin 20 milyon TL olduğu belirtildi. Şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü aktarıldı.

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13 Mar 2024 - 15:28 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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