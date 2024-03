Kacır: "Teknoloji yolculuğumuzun akıncıları olacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara'nın Mamak ilçesindeki Mamak Bilim Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Açılışa, Bakan Kacır'ın yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok katıldı.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, yaptığı konuşmada, gittikleri her yerde halkın yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirterek, "Aziz Türk milleti kimin çalıştığının, kimin Anadolu toprakları adına mücadele verdiğinin çok iyi farkında. İşte bu anlayışla, bu millet 22 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim yanında. Geride bıraktığımız, 22 yılda yürüttüğümüz her mücadeleyi, verdiğimiz her kavgayı; bu toprakların varlığı, birliği, dirliği adına aziz milletimizle birlikte gerçekleştirdik" dedi.

'ÖNÜMÜZE ÇIKAN TUZAKLARI, OYUNLARI BOZDUK'

Türkiye'nin son 22 yılını, demokrasi ve kalkınma eksiklerini tamamlamakla geçirdiğini belirten Bakan Kacır, "Önümüze çıkan tuzakları, oyunları bozduk, engelleri aştık. Altyapısıyla, üstyapısıyla, güvenliğiyle, tüm imkanlarıyla, küresel gelişmiş ülkeler ligi hedefiyle Türkiye'de muazzam işlere hep birlikte imza attık, eser ve hizmet siyasetinin meyvelerini topladıkça ortaya çıkan kıymeti her zaman aziz milletimizle paylaştık. En nihayetinde şöyle bir baktığımızda, hastanelerden otoyollara, köprülerden barajlara, toplu konutlardan eğitim imkanlarına, sosyal devlet anlayışıyla tüm Türkiye'yi uçtan uça donatmışız. Yerli ve milli bir bakış açısıyla hareket etmiş ve milli teknoloji hamlesi hedeflerimizi birer birer gerçekleştirmişiz. Milletimizin 60 yıllık hayali olan Türkiye'nin otomobili Togg, mavi sulardaki güvencemiz TCG Anadolu, savaş paradigmalarını değiştiren insansız hava araçlarımız, SİHA'larımız, dosta güven düşmana korku veren Akıncı, Kızılelma ve yakın zamanda ilk uçuşunu gerçekleştiren milli muharip uçağımız Kaan. Hepsi bu topraklarda en güzeline ve en iyisine layık aziz Türk milletinin" diye konuştu.

'80 TEKNOLOJİ ATÖLYESİ KURDUK'

Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST'lere 4,5 milyondan fazla insanın katıldığına dikkat çeken Bakan Kacır, "İnanıyorum ki TEKNOFEST kuşağımız, ülke tarihimizde nice engellemelere maruz kalmış bilim ve teknoloji yolculuğumuzun gelecekteki yol göstericileri, öncüleri, akıncıları olacak. TEKNOFEST kuşağımızın sahip olduğu potansiyeli açığa çıkarmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Bu anlayışla 80 teknoloji atölyesi kurduk. Gençlerimizi bilim ve teknoloji dünyasıyla tanıştırdık. Robotik kodlamadan tasarımı programlamaya, nesnelerin internetinden havacılık ve uzay teknolojilerine pek çok yenilikçi alanda gençlerimize 36 aylık teknoloji eğitimleri sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

'TEKNOLOJİYE SAHİP DEVLETLER GÜÇLÜ OLACAK'

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ise 21'inci asrın teknoloji ve bilim asrı olduğunu belirterek, "Teknolojiye sahip olan devletler, 21'inci yüzyılın güçlü milletleri ve refah toplumları olacak. Son 30 yılda dünyada çok şey değişti. Güçlü devlet olmanın temel yolu da bilgi ve teknolojiye sahip olmaktan geçiyor. Bugün Togg aracımız var. İthal ediyorduk, şu an ihracatını yapıyoruz. Dünyanın ilk 3'ündeyiz ve dünyaya satıyoruz. Togg, ilk ürettiğimiz araç olmasına rağmen en gelişmiş teknolojiyle ürettiğimiz bir araçtır. 22 yıl önce tankının tamirini yapamayan Türkiye'den, Altay tankıyla bugün dünyanın en gelişmiş tankını üreten ve dünyaya satan Türkiye var" dedi.